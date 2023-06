Con la voz quebrada, Nacho Fernández hizo una conmovedora dedicatoria al hincha de River que murió en el Monumental

escuchar

Luego del partido entre River y Fluminense por la Copa Libertadores, Nacho Fernández fue uno de los protagonistas del Millonario que realizó declaraciones a la prensa deportiva. Más allá de referirse a lo que fue el encuentro por el torneo continental, durante el final de sus palabras habló sobre Pablo Marcelo Serrano, el hincha fallecido en el Monumental el último sábado en el encuentro ante Defensa y Justicia, y se emocionó.

Desde el fin de semana, el Millonario vive sensaciones muy particulares por lo ocurrido en su estadio. Tras la trágica muerte del fanático que cayó desde la tribuna Sívori Alta, todos los hinchas y miembros del club quedaron en shock. Mientras aún se investigan las causas del fallecimiento, el calendario siguió su curso y el equipo volvió a jugar.

El miércoles por la noche, el cuadro de Martín Demichelis se enfrentó a Fluminense en lo que fue un partido clave para sus posibilidades de avanzar a octavos de final en la Copa Libertadores. En caso de no conseguir un triunfo, River quedaba muy complicado si The Strongest se imponía a Sporting Cristal en La Paz, resultado que finalmente no ocurrió. Más allá de lo que sucedió en Bolivia, el Millonario le ganó a Fluminense y estará en la próxima fase si le gana al equipo boliviano en Buenos Aires.

Nacho Fernández habló luego del tenso partido entre River y Fluminense LA NACION/Mauro Alfieri

Luego de un cruce con mucha tensión, Nacho Fernández habló con ESPN sobre el partido. Un poco molesto por la actitud de los futbolistas brasileños tras la derrota, se refirió a la tensión del choque y todo lo que se vivió adentro de la cancha. Ya sobre el final de su declaración, recordó a Pablo Serrano y le dedicó el triunfo a su familia.

“Dejame mandarle un saludo a la familia del hombre fallecido el fin de semana”, expresó en este fragmento de la entrevista postpartido. A continuación, reveló que el plantel se vio afectado por esta situación y, ya visiblemente emocionado, le dedicó la victoria y el resultado a los familiares del hincha: “La verdad, nos golpeó mucho. Pero bueno, este triunfo se lo dedicamos a todos ellos”.

Luego del trágico hecho que ocurrió durante la tarde del sábado, se inició la investigación y preventivamente se había ordenado la clausura de ese sector del estadio. A partir de que la fiscal especializada en eventos masivos de la Ciudad, Celsa Ramírez, concluyó que no hubo responsabilidad del club y que se presentó un plan de contingencia, se levantó la suspensión. River se comprometió a reforzar la presencia de personal de seguridad en el sector para evitar que cualquier hincha pueda subirse al borde de la bandeja, donde ocurrió el incidente.

En las horas posteriores al hecho, sus familiares se manifestaron en las redes sociales y negaron la hipótesis del suicidio que circuló en primera instancia. En su cuenta de Twitter, Mía, la hija de Pablo, compartió una despedida en la que hizo énfasis sobre esto. “Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa, papi. Te amo”, escribió en la plataforma.

