La salida de Marcelo Gallardo: el presidente Jorge Brito contó cómo le comunicó la noticia el DT

“Me habías pedido que cuando llegara este momento, charláramos lo antes posible”.

Eso le dijo Marcelo Gallardo a Jorge Brito después del 2-1 de River a Platense, hace dos noches. El “momento” era la decisión de no continuar, de irse del club. Se encontraron en el vestuario, después de que Matías Biscay, ayudante de Gallardo, convocara al presidente al vestuario. “Fui a ver a Marcelo. En la charla me contó la triste noticia”, reveló Brito, en una entrevista con ESPN.

“Dijo que había sido un año muy difícil. Un año que había iniciado con muchas expectativas. Pero todo se había hecho largo, duro”, narró el presidente, visiblemente contrariado, aunque calmo, por la decisión del director técnico. Y mencionó otro detalle sobre la noticia: “La idea de él era comentarlo al día siguiente. Hablamos y nos pareció que lo adecuado era una conferencia de prensa. Convocamos a Enzo [Francescoli] y a [Matías] Patanian”, aludió Brito al director deportivo y al vicepresidente. Y así, cara a cara con periodistas, anunciaron la novedad este jueves.

Para que hubiera prolijidad, se comprometieron a que la noticia no trascendiera antes de la conferencia. Y decidieron algo drástico. “Tomamos el compromiso de no decirle nada a nadie. Ni a la mujer, ni al mejor amigo. Suspendimos reuniones del día siguiente. Siempre tratamos de ser muy reservados en las noticias. Y nos parecía que era un hecho tan, pero tan importante, que todos los hinchas de River merecían recibirla de Gallardo y no por intermedio de nadie. Ni periodista, ni amigo, ni dirigente”, detalló Brito, que lleva menos de un año al frente del club millonario. “Dentro de lo triste de esto fue muy bueno eso”, fue un pequeño consuelo.

Hace un año, poco después de que asumiera Jorge Brito como presidente, firmó con Marcelo Gallardo el contrato que está por concluir, y que no se renovará. Twitter @RiverPlate

“Puedo comprender si los hinchas se enojan conmigo”, comentó el presidente, que prefirió tomar un lado positivo del hecho que sacudió sorpresivamente a River y al fútbol argentino. “Valoro terminar un vínculo de la manera en que lo hemos terminado. Tal vez me atreva a llamarlo «amigo» a partir de ahora. Hasta acá fue con respeto y distancia”, profundizó Brito, que negó que la dirigencia hubiera tratado con el DT la cuestión de futuras incorporaciones al plantel. “He leído algunas notas que decían que había habido una reunión sobre refuerzos y que le habíamos dicho que la Argentina no estaba preparada para esto. Eso, señores, no pasó. Les pido que no crean falsas noticias”.

