La seducción de un rival: el grande de Europa que quiere a Julián Alvarez y que despierta todo tipo de versiones

Julián Álvarez alarmó a todos los hinchas de Atlético de Madrid, pero, sobre todo, de la selección argentina. El delantero cordobés se retiró lesionado a 13 minutos del cierre del partido entre los dirigidos por Diego Simeone y Arsenal, por el primer partido de las semifinales de la Champions League.

Inmediatamente sobrevoló el fantasma de una severa lesión que lo pudiera dejar fuera del Mundial 2026. Sin embargo, tras los estudios médicos, hubo alivio.

Se descartó una lesión importante. Se trataría de un leve esguince (todavía no hay informes oficiales). Es más: el cuerpo técnico conducido por el Cholo Simeone se ilusiona con tenerlo en el desquite con Arsenal, la semana próxima, en el Emirates Stadium de Londres. El argentino, una de las figuras del equipo conducido por Lionel Scaloni, este jueves no participó en la sesión de ensayos de los jugadores rojiblancos en la que sólo trabajaron los jugadores que no fueron titulares ante el elenco londinense: se hizo estudios y los resultados arrojaron certezas y tranquilidad.

Julián Álvarez, con mucho dolor Manu Fernandez - AP

Se disputaban 30 minutos del segundo tiempo y el partido ya estaba igualado, por los tantos de Viktor Gyökeres y del propio Álvarez, cuando, en una disputa por la pelota con Eberechi Eze, la Araña recuperó el balón y siguió su carrera, pero su rival se cayó al piso y en el momento de la caída, le aplastó y le dobló el tobillo izquierdo al atacante de Atlético de Madrid.

Luego del susto, el propio Arsenal tiene un plan: ir a la carga por el delantero cordobés. Según se supo, tomó la decisión de avanzar por el pase de Álvarez, una figura codiciada por varios equipos de Europa; Barcelona es uno de ellos.

Según informes internos del club londinense, la operación requeriría una inversión superior a los 100 millones de euros para desplazar el interés de otros gigantes como el PSG y hasta Real Madrid.

Julián Alvarez convirtió el 1-1, de penal; ¿llega a la revancha? Manu Fernandez - AP

El interés de los “Gunners” responde al alto rendimiento del cordobés en esta temporada. Más allá de algunas exageradas críticas, Alvarez registra 29 intervenciones directas en goles, con 20 anotaciones y nueve asistencias en todas las competencias. Existe “un informe confidencial”, que sigue los pasos de Julián. Mucho tiene que ver Gabriel Heinze, integrante del cuerpo técnico de Arsenal.

El propio entrenador de Atlético de Madrid reconoció la situación en la antesala de las semifinales de la Champions League. “Es normal que un jugador extraordinario como Julián sea pretendido por Arsenal, Paris Saint-Germain o Barcelona”, declaró Simeone.

Desde enero, el equipo técnico de Mikel Arteta recolecta datos sobre el historial de lesiones, parámetros fisiológicos y productividad del crack de Calchín. El análisis determinó que el delantero se inserta sin obstáculos en los requisitos deportivos buscados para el ataque inglés, de capa caída en el tramo decisivo de la temporada.

Más allá de lo futbolístico, la evaluación destaca la personalidad del delantero surgido en River. Arteta prioriza “futbolistas con arraigo familiar y capacidad para mantener la humildad frente a la fama”, valores que el entorno de Julián ratificó durante su paso por Manchester. Todo, claro, dentro de un informe detallado.

Luego del encuentro, Simeone se refirió exclusivamente a su estado físico. “Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Vamos a hacer una prueba para ver que tiene. Soy optimista de que va a estar el próximo martes”. La esperanza del Cholo, evidentemente, iba de la mano de un pronóstico inicial del cuerpo médico que se terminó de concretar este jueves. Simeone y Atlético de Madrid, pero sobre todo Scaloni y la selección argentina, respiran aliviados.

¿En dónde jugará después del Mundial?