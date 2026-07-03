La seguridad, el primer rival que pretende controlar Inglaterra antes de jugar contra México en el estadio Azteca

Seis décadas después, México e Inglaterra quedaron otra vez emparejados en la Copa del Mundo. Un viaje en el tiempo que terminará por unir a dos estadios emblemáticos: Wembley y el Azteca, los escenarios del segundo partido del Grupo 1 y, ahora, del encuentro de los octavos de final. El Tri es la quinta selección con más participaciones en los mundiales, con 17 presencias; los Three Lions enseñan una menos, aunque lucen una estrella, tras la conquista en 1966, cuando resultaron los anfitriones. No existe una rivalidad, porque la estadística apenas refleja ese único antecedente de 60 años atrás, con victoria británica, por 2 a 0. Ahora, la seguridad se posicionó como eje del juego que se disputará el domingo 5 de julio, desde las 21.

Inglaterra regresará al estadio Azteca, después de 40 años: los dos goles de Diego Maradona, en los 8avos de final del Mundial de México 1986, el último antecedente JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El precedente de la situación incómoda y alejada de la deportividad que sufrió Ecuador durante la espera del cotejo de los 16avos de final, y los incidentes, con un saldo de cuatro muertos, en los festejos de la victoria mexicana, aristas que alertaron a la selección que lidera Thomas Tuchel y también al Gobierno de Reino Unido. La altitud de Ciudad de México, 2240 metros sobre el nivel del mar, es otro enfoque que desagrada a los ingleses ante la imposibilidad de una adaptación física adecuada para jugar un partido de eliminación directa.

Los múltiples escenarios invitaron al personal de la FA a revisar las medidas de seguridad en torno al hotel. Ecuador se hospedó en el Hotel Westin y los ingleses quiere mantener en secreto la ubicación, ante la preocupación de que se repitan los hechos que padeció el plantel que dirigía Sebastián Beccacece. Los hinchas mexicanos multiplicaron el ruido con bocinas de autos, el lanzamiento de pirotecnia y el griterío continuo con el objetivo de interrumpir, durante la madrugada, el descanso. Los medios de comunicación, como la cadena Fox Sports, develó la ubicación del búnker y la hora prevista de llegada de los ecuatorianos a la concentración. La Federación Ecuatoriana de Fútbol rechazó ese comportamiento, emitió un comunicado y llamó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los futbolistas y el cuerpo técnico.

Festejan los jugadores de Inglaterra y celebran los hinchas en las tribunas; el Gobierno de Reino Unido advirtió a los simpatizantes sobre el viaje a México BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El arribo dos días antes del partido provocó un cambio de agenda para Inglaterra, que tuvo cuatro destinos diferentes –Dallas, Nueva Jersey, Boston y Atlanta-, antes de aterrizar en Ciudad de México. En su recorrido por los Estados Unidos, el Swope Soccer Village, de Kansas City, fue el búnker -la intención era utilizar el predio de Sporting Kansas City, que ocupó la Argentina- y la seguridad disponía de tres anillos, que elevaron la alerta después del tiroteo que se desató a pocos kilómetros y dejó un saldo de nueve heridos. La FIFA exige que las selecciones realicen una sesión de entrenamiento semiabierta un día antes del partido y ese requisito Tuchel lo cumplía en Kansas City, aunque la mudanza a Ciudad de México trastocó la planificación, con la decisión de ensayar la última práctica en territorio mexicano.

En 1970, Guadalajara y León fueron las ciudades que visitó Inglaterra en el Mundial; en 1986, la etapa de grupos la disputó en Monterrey y los mata-mata, ante Paraguay y Argentina, en Ciudad de México. Las respuestas físicas frente a la altura es una preocupación para el seleccionador Tuchel, que comentó que estarán en desventaja: el rival, además de ser anfitrión, jugó tres de sus cuatro partidos en el Azteca. “No podemos adaptarnos físicamente en cuatro días, es imposible, es algo que demanda demasiado tiempo. Puede que aparezcan obstáculos, lo sabíamos, e intentaremos estar preparados para ello”, aseveró Tuchel, acerca de cómo podría afectar a los futbolistas los 2240 metros de altitud y el smog.

El seleccionador Thomas Tuchel charla con los jugadores en una de las pausas de hidratación del Mundial 2026; el entrenador, preocupado por la adaptación a los 2240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México Jessica Tobias - FR172197 AP

Los hinchas ingleses serán una minoría en el Azteca, ya que la FA solo recibió 3000 entradas –la mitad de las que cedieron a los ecuatorianos- y el Azteca tiene una capacidad de 83.264 espectadores. Fuera del circuito oficial de entradas que supervisa la FIFA, en el mercado negro –reventa- un ticket se vende en una cifra cercana a los 35 mil dólares, informó The Guardian. La seguridad de los simpatizantes que siguen la aventura de Inglaterra en el Mundial es otra preocupación. La Cancillería británica emitió el miércoles nuevas advertencias para quienes viajen a Ciudad de México. El comunicado advierte del aumento en los reportes de robo de teléfonos móviles y de casos de adulteración de bebidas con sustancias. La respuesta mexicana la ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien con firmeza señaló: “Es seguro viajar a México, no tiene ningún problema”.

The breathtaking celebrations are on in Mexico City after El Tri's historic win 🤯 pic.twitter.com/k6nJRTInxX — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

En el texto de la Cancillería británica se subrayaron las cuatro muertes ocurridas en la madrugada del miércoles, en los festejos tras el triunfo sobre Ecuador. El Ángel de la Independencia, en el centro de la capital mexicana, convocó a medio millón de hinchas en la celebración ante Ecuador, una señal del entusiasmo que envuelve a los simpatizantes del Tri. El festejo masivo dejó un saldo fatal y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tres de esas personas murieron por asfixia en el Paseo de la Reforma y la cuarta falleció en un hospital, tras una crisis epiléptica.

Cuarenta años después de los dos goles de Diego Maradona, Inglaterra regresará al estadio Azteca para jugar los octavos de final ante México. Un partido que los ingleses empezaron a disputar lejos del campo de juego.