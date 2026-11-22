La selección argentina Sub 17 reaccionó cuando más lo necesitaba. Después del golpe sufrido en el estreno frente a Australia, el conjunto dirigido por Diego Placente derrotó 2-1 a Mozambique en Qatar y sumó tres puntos fundamentales para acomodarse en la lucha por la clasificación a la próxima instancia del Mundial de la categoría.

El equipo argentino dio señales de recuperación desde el comienzo. A los cinco minutos encontró la ventaja gracias a Matheo Machuca, el volante central de Independiente, que sacó un potente zurdazo cruzado para establecer el 1-0 y darle tranquilidad a un seleccionado que llegaba obligado a sumar luego de la derrota inicial.

¡ARGENTINA SE PUSO RÁPIDO EN VENTAJA!



Machuca metió el remate cruzado y marcó el 1-0 contra Mozambique.#MundialSub17EnDSPORTS#U17WC pic.twitter.com/Si1fRgN2si — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Con la ventaja a favor, Argentina mostró una versión más sólida que la exhibida en el debut. Tuvo el control del juego y estuvo cerca de ampliar la diferencia antes de la media hora con un remate de Simón Escobar que exigió una gran respuesta del arquero africano.

El propio Escobar tendría revancha poco después. A los 30 minutos, el capitán argentino rompió la última línea tras un pase al espacio y definió con precisión de tres dedos al primer palo para marcar el 2-0. El delantero de Vélez, que se había perdido el estreno por suspensión y ya había disputado el Mundial Sub 17 anterior, le dio mayor respaldo al dominio albiceleste.

¡ARGENTINA AMPLIÓ LA VENTAJA EN EL MARCADOR!



Gran jugada colectiva que terminó con el remate de Escobar y el 2-0 contra Mozambique.#MundialSub17EnDSPORTS#U17WC pic.twitter.com/uvuccVw9r4 — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Sin embargo, cuando parecía tener el partido bajo control, Argentina dejó con vida a su rival. En el primer minuto agregado de la etapa inicial, un error defensivo de Mendizábal derivó en el descuento de Mozambique, que aprovechó la oportunidad luego de una primera intervención salvadora del arquero Valentín Reigia para irse al descanso apenas un gol abajo.

La segunda mitad mostró a un equipo argentino decidido a manejar los tiempos con la posesión, aunque sin la eficacia necesaria para liquidar el encuentro. Los dirigidos por Placente tuvieron situaciones para ampliar la ventaja, pero no lograron transformarlas en gol y permitieron que los africanos siguieran en partido.

Mozambique llegó incluso a celebrar el empate a los 67 minutos, cuando Chausson Nhabanga definió tras una acción que había nacido de un rechazo argentino. Sin embargo, el asistente sancionó posición adelantada y la decisión fue confirmada posteriormente por el sistema de videoarbitraje utilizado en el torneo.

El susto no fue el último. A quince minutos del final, el capitán mozambiqueño Diego Pelembe quedó mano a mano con Reigia, que respondió con una atajada decisiva para sostener la ventaja argentina. Fue la intervención más importante del arquero en el cierre del encuentro.

El pitazo final encontró a Argentina celebrando una victoria tan ajustada como valiosa. Tras el traspié frente a Australia, el conjunto de Placente mostró una mejor cara, consiguió sus primeros tres puntos en el certamen y mantiene intactas sus posibilidades de avanzar en un grupo que se presenta más parejo de lo esperado tras la sorpresiva goleada de Mozambique sobre Dinamarca en la primera fecha.