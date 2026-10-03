La selección de Benín está en el país, respiró fútbol argentino y palpita la despedida de Lionel Messi: “Es una locura”

Argentina empieza a contar las horas (aunque, en realidad, no quiere que llegue nunca) que faltan para despedir definitivamente de la selección nacional a Lionel Messi. Será el martes, en el estadio Monumental y desde las 20, con su par de Benín como rival, en el tercer y último amistoso de la presente ventana FIFA. Mientras el combinado de Burkina Faso tuvo problemas con la AFA y llegará sobre la hora para el encuentro de este sábado, el conjunto beninés ya está en el país y aprovechó para ser testigo del triunfo de Instituto ante Independiente, en Avellaneda, por el vínculo de uno de sus delanteros con un jugador del Rojo.

Ya está todo listo, sólo resta que llegue el día. Messi arribó este viernes a la localidad de Funes, Rosario, y en las próximas horas asistirá al predio de Ezeiza para empezar a compartir los últimos momentos con sus compañeros de la Albiceleste. Y, a la par, el último equipo al que enfrentará ya está cómodo en los alrededores de la Capital Federal. En medio de sus paseos, no sólo sorprendieron con la decisión y ganas de visitar el estadio Libertadores de América con motivo a la apertura de la 11ra fecha del torneo Clausura, sino también el motivo: uno de sus integrantes, el delantero Steve Mounié, compartió un pasado con Joaquín Blázquez, arquero suplente de Independiente que pertenece a Talleres, de Córdoba.

Steve Mounié juega en la selección de Benín desde 2015, anotando 23 goles en 68 partidos. @stevemkms

Incluso, su ligero pero entendible conocimiento del español, le permitió empezar a trasladar públicamente qué sienten por estas horas tanto sus compañeros como su nación. Con el arquero cordobés compartió apenas una temporada (de 2022 a 2023) en Stade Brest, de Francia, pero bastó para forjar una amistad que se extiende con los años: el actual delantero de Augsburgo, de Alemania, jamás tuvo un paso por el fútbol español y sí jugó en Inglaterra y Turquía. Mayor extrañeza todavía su facilidad de entenderse, pero bienvenido sea.

Entonces, ESPN aprovechó para entrevistarlo previo al triunfo de la Gloria y el atacante, de 32 años, evidenció cuánta felicidad rodea a la delegación africana. “La atmósfera en Argentina es muy buena y este estadio es muy lindo. Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos”, fueron sus primeras sensaciones.

Steve Mounié, delantero del Augsburgo y de la Selección de Benín, habló con @nicobrusco86 en el Libertadores de América, sobre la despedida de Leo Messi.



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“Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África. En Argentina, que fue campeón del mundo, con Messi... Es un gran momento para Benín”, relató el hombre que no suma minutos para su selección desde marzo y vivirá una noche soñada en Núñez.

Aunque dejó en claro que, al menos desde su posición, es prudente con la fiesta por dos motivos: es el día del astro y ya conoce al rosarino por su estadía en Paris Saint-Germain. “Pienso que Messi no va a dar la última camiseta, creo que se la va a quedar él. Es su último momento futbolístico con Argentina. Si se puede, voy a quererla, sí, pero todo el estadio va a esperar eso. Es un momento para él y hay que respetarlo. Un momento para su familia también, su carrera. Lo que espero es que disfrute del momento”, se mostró respetuoso con alguien al que, evidentemente, admira.

Una de las fotos que se llevó Steve Mounié en marzo de 2023, pocos meses después de que Lionel Messi fuera campeón del mundo. FRED TANNEAU - AFP

Y cuando le consultaron por el pedido de una foto, se mostró conforme con la anécdota del pasado: “Quizás, pero ya tengo una con él. Cuando jugamos en Brest contra PSG yo estaba defendiendo contra él y de ahí tengo una foto”.

Antes de ubicarse en alguna zona del estadio Ricardo Enrique Bochini, desde la transmisión le hicieron probar el mate, aunque parece que Blázquez ya supo hacerle varios en Francia ya que mostró conocimiento de la temperatura con la que se hace y del dulzor que puede llevar: “¿Está caliente? Mmm, es bueno, pero quiero más... ¿sugar (azúcar, en inglés)? Necesito más azúcar”, sonrió.

"¿SUGAR?"



🇧🇯 Los jugadores de Benín visitaron el Libertadores de América para ver Independiente vs. Instituto, en la previa de la despedida de Messi, y los mates de @nicobrusco86 estaban demasiado amargos para el gusto de Steve Mounié



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Simpático Steve Mounié, el semblante de toda Benín, selección que espera ansiosa jugar afuera de su continente por primera vez en su historia, nada menos que en el adiós internacional de Lionel Messi.