La selección de Japón ya no le teme a Brasil y se calienta el ambiente dudando de Neymar

Será un cruce especial. Quizá hace algunos años se hubiera tratado de un enfrentamiento en el que la disparidad dominaría la escena, pero en esta Copa del Mundo el duelo por los 16avos de final, en Houston, que se jugará este lunes entre Brasil y Japón, tiene varios condimentos. Sucede que los asiáticos ya no le temen a la estrella brasileña Neymar, tanto que Kento Shiogai, delantero de los Samuráis, lanzó una desafiante declaración.

El extremo de Japón, que juega en el Wolfsburgo de Alemania, deslizó que el jugador del Santos ya no tiene la misma incidencia que en otro momento sobre el equipo brasileño. Según reprodujeron los portales brasileños O Globo y Lance, Kento habló con Football Channel, Gekisaka y Soccer Digest, sobre el pasado del brasileño, que le convirtió ocho goles en cuatro encuentros amistosos: “Ese era el viejo Neymar, ¿verdad? Creo que ahora lo estamos haciendo bien nosotros”, argumentó el japonés.

Kento Shiogai dejó en claro que ya no le temen a enfrentarse con Brasil (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shiogai es un atacante japonés que jugó en la Universidad de Keio y en Yokohama Marinos antes de dar el salto al fútbol europeo al NEC Nijmegen de Países Bajos y, posteriormente, al Wolfsburgo de Alemania. Y lejos de se tibio, Kento Shiogai también dijo que Brasil no es la máxima candidata en el Mundial 2026. “Antes era fuerte, ¿pero ahora? Tengo la impresión de que Francia es fuerte. Argentina también. En cuanto a Brasil, no he oído hablar mucho de ellos últimamente. Brasil sigue siendo fuerte. Si logramos ganar, ganaremos aún más impulso”.

La mirada de Neymar sobre su momento está lejos de la controversia y habló después de haber debutado en el Mundial 2026, en el tercer partido ante Escocia (3 a 0): “Fue un momento muy especial, había pasado mucho tiempo que no jugaba con la selección y hoy es una emoción muy grande. Estoy muy contento de haber vuelto a vestir la camiseta de la selección nacional después de tres años. Me encuentro bien físicamente, gracias a Dios. Fue duro estar de baja estos últimos días, pero no estuve completamente inactivo. Llevo 25 días entrenando duro para estar en buena forma para los partidos”, comentó el brasileño que volvió a representar a su país luego de 981 días.

▶️ ATENÇÃO: Não é mais o Brasil de antigamente", diz jogador japonês antes de duelo na Copa



O atacante Kento Shiogai afirmou à Kyodo News que a seleção brasileira atual não é mais a mesma de antigamente e acredita que o Japão pode vencê-la na Copa do Mundo. pic.twitter.com/o61A6lNsc8 — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) June 28, 2026

Más allá de que Neymar llegará al encuentro contra los japoneses en óptimas condiciones, algunos medios de Brasil aseguran que Carlo Ancelotti lo dejará en el banco de los suplentes y lo contemplará como una opción para el segundo tiempo. En este contexto, el entrenador italiano repetiría la misma formación se impuso ante Escocia en su última presentación: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Rayán, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

La selección brasileña avanzó como primera del Grupo C con siete unidades, ya que superó a Marruecos por la diferencia de gol a favor. La verdeamarela debutó con un empate 1-1 contra el combinado africano, mientras que se impuso por 3-0 sobre Haití y Escocia. Mientras que Japón, que en la preparación previa a la cita mundialista logró vencer a Inglaterra en Wembley, se clasificó como la segunda del Grupo F con cinco unidades, únicamente superado por Países Bajos con siete unidades. Los asiáticos igualaron 2-2 contra los europeos (único encuentro en el que sumó minutos Kento Shiogai), golearon 4-0 a Túnez y empataron 1-1 contra Suecia, que se clasificó como uno de los mejores terceros.

En este contexto se dará un choque muy particular, de alta tensión, casi sin poder mirar más allá, incluso, cuando el calendario indica que el vencedor se enfrentará, en Nueva Jersey, al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.