La selección de Jordania dejó regalos y una carta de despedida antes de enfrentar a Argentina

Ya clasificada como líder del Grupo J, la selección argentina cierra su participación en la fase de grupos este sábado a las 23 frente a Jordania. El conjunto jordano, que llega sin chances tras sus caídas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), se despide así de su histórico primer Mundial.

La clasificación al Mundial 2026 fue una de las historias más llamativas en la previa de la Copa del Mundo. Pasaron décadas de intentos frustrados para que la selección conocida como Los Nashama (Los Valientes) consiguiera romper una barrera histórica y se convirtiese en uno de los nuevos debutantes del torneo. Para un país de poco más de 11 millones de habitantes y sin tradición mundialista, el logro representó el punto más alto de su historia futbolística.

El pasado martes, luego de la derrota ante Argelia, supieron que se terminó para ellos este viaje, aunque todavía les queda el rival más difícil, la Argentina, con un Messi intratable. Así y todo, ya se despidieron del certamen y como muestra de agradecimiento y de respeto dejaron dulces tradicionales de Jordania, unos llaveros y pines de su selección, con una carta escrita a la organización del Mundial 2026.

Ultimate respect. 🤝



This is how @FIFAWorldCup debutants Jordan left their changing room after their match against Algeria 🥹🇯🇴 pic.twitter.com/CrvZeF02w2 — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

La carta de agradecimiento a la organización

“Gracias por ayudar a que la primera experiencia de Jordania en la Copa Mundial de la FIFA sea verdaderamente inolvidable.

Su dedicación, profesionalismo y cálida hospitalidad han contribuido a una ocasión memorable para nuestro equipo y nuestros seguidores.

Como un pequeño gesto de agradecimiento, nos complace compartir con ustedes algunos de los dulces tradicionales de Jordania, una muestra de nuestras ricas tradiciones y nuestra reconocida hospitalidad.

Con nuestra más sincera gratitud y mejores deseos,

Equipo de Jordania".

El boleto a la cita máxima llegó tras una gran campaña en las eliminatorias asiáticas. Jordania terminó segunda del Grupo B de la tercera ronda, únicamente por detrás de Corea del Sur y por delante de Irak, una de las selecciones que aparecía como favorita para quedarse con la plaza. La clasificación se confirmó el 5 de junio de 2025 luego de una contundente victoria por 3-0 sobre Omán, para dejar atrás el frustrado repechaje ante Uruguay, que lo podría haber llevado a Brasil 2014.

El festejo tras la clasificación al Mundial 2026

اللاعب رقم 12 😍🇯🇴#معك_يالنشمي_للمونديال pic.twitter.com/uaQw2KjUqn — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 5, 2025

Fue una de las tantas selecciones que aprovechó la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones, que incrementó los cupos para Asia, pero su presencia en la Copa no puede explicarse únicamente por ese factor: fue el resultado de un proceso deportivo sostenido que ya mostraba señales de crecimiento.

Este éxito comenzó a consolidarse en la Copa Asiática 2023 (disputada en 2024), donde el equipo sorprendió al continente al alcanzar la final por primera vez, luego de eliminar a Corea del Sur en semifinales. El proceso lo inició el técnico marroquí Hussein Ammouta y lo continuó su compatriota Jamal Sellami, quien mantuvo la estructura de juego y fue incluso condecorado con la ciudadanía jordana por su aporte a este hito memorable para el fútbol del país.