La selección de Portugal no tiene paz: la hermana de Cristiano Ronaldo criticó al mediocampo del equipo

El fiasco de Portugal en el primer partido del Mundial 2026 trajo efectos colaterales indeseados en el equipo dirigido por el español Roberto Martínez. Primero, una declaración de Joao Neves después del 1-1 con la República Democrática del Congo generó repudio en las redes sociales y hasta provocó que su novia debiera cerrar su perfil a comentarios. Ahora, la hermana de Cristiano Ronaldo protestó por la mala actuación del equipo luso y culpó al resto de los futbolistas.

Kátia Aveiro acudió a una historia de Instagram para defender a CR7, quien apenas tocó la pelota 25 veces contra el equipo africano y sumó su décimo partido internacional sin convertir goles. “Mágicamente desaprendieron cómo recuperar la pelota, ganar duelos y contraatacar. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña”, ironizó la empresaria, muy activa en redes sociales. Sin embargo, su publicación concluye con un mensaje esperanzador: “Pero allá vamos. Comienzos errados. Finales acertados. Hasta el final”.

El posteo de la hermana de Cristiano Ronaldo

La bronca de Kátia no quedó allí. La influencer apoyó una publicación en Instagram que culpó al mediocampista Bruno Fernandes por la inoperancia ofensiva ante Congo. ”Es otro jugador con la camiseta de la selección. En un momento en el que la selección portuguesa necesita urgentemente un líder, él desaparece durante el partido y deja la responsabilidad y la carga en manos de los demás”. Fernandes fue uno de los más criticados junto con Joao Neves, aunque en el caso de este último los reclamos nacieron por una declaración luego del encuentro ante Congo.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, dijo el mediocampista de PSG, quien convirtió el único gol portugués ante Congo. Las redes sociales se llenaron de críticas para Neves. Y el escándalo salpicó a su novia, Magdalena Aragao: “Dile a ese joven bajito que respete a Cristiano”, le aconsejaron en una publicación con su novio. Aragao cerró luego su perfil. Y se acabaron los comentarios.

Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, le dio un "me gusta" a una publicación que critica al mediocampista Bruno Fernandes

El entrenador del equipo portugués, Roberto Martínez, también fue cuestionado. Y respondió que no pasó por su cabeza reemplazar a Ronaldo: ”No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles", alegó.

La continuidad como titular de CR7 y la responsabilidad (o no) de sus compañeros a la hora de pasarle la pelota son los temas del día en el conjunto luso, que se prepara para jugar el próximo martes contra Uzbekistán. El defensor Rubén Dias, de Manchester City, se perdió el duelo ante Congo por lesión, y este viernes dio una conferencia de prensa en Palm Beach, búnker del equipo en los Estados Unidos. “La atención no se centra solo en un jugador. Cristiano acapara gran parte de la atención, pero creo que todos estamos involucrados”, dijo Dias.

La desazón de Cristiano Ronaldo durante el debut de Portugal ante Congo RONALDO SCHEMIDT - AFP

El defensor intentó ponerle paños fríos a las polémicas y concentrarse en el fútbol: “No creo que esté ocurriendo nada fuera de lo común. Siempre ha sido así desde que estoy en la selección nacional. Creo que seguirá siéndolo en el futuro”. Y concluyó: “Obviamente hay mucha especulación, y cuando los resultados no son los que esperamos, es normal que la especulación se triplique, pero eso no disminuye nuestra confianza ni nuestra comprensión de lo que somos capaces de hacer. Nunca se busca la perfección en este tipo de competición, y creo que cuanto antes surjan las dificultades, mejor. Es un torneo que solo se puede ganar si el equipo tiene la capacidad de mejorar partido a partido. No espero escenarios perfectos; lo más importante es que mantengamos los pies en la tierra”, valoró.