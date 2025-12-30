LA NACION

La selección que logró una histórica e inédita clasificación a los octavos de la Copa Africana ¡con un DT argentino!

Tanzania consiguió meterse en la próxima rueda de la mano de un olavarriense

Tanzania, con un entrenador argentino, empató ante Túnez y se clasificó a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones
Tanzania, con un entrenador argentino, empató ante Túnez y se clasificó a los octavos de final de la Copa Africana de NacionesPAUL ELLIS - AFP

La Copa Africana de Naciones continúa su camino con el cierre de la etapa de grupos. Este martes se cerró la zona C, que tuvo a Nigeria como el gran ganador, con puntaje ideal, y a una sorpresa que logró un objetivo histórico. Tanzania, que tiene un entrenador argentino, empató con Túnez y avanzó a los octavos de final por primera vez en cuatro participaciones y con números increíbles.

Nigeria, un habitué en las copas del mundo, todavía siente el dolor por no haberse clasificado al próximo Mundial 2026, pero en el certamen que se está disputando en Marruecos no falla. En el último duelo de la etapa de grupos derrotó por 3 a 1 a Uganda, en Fez, con los goles marcados por Paul Onuachu y Raphael Onyedika en dos oportunidades. Rogers Mato descontó para los ugandeses.

Raphael Onyedika, con la número 18, celebra junto a Victor Osimhen uno de los goles de Nigeria; de atrás los mira y sonríe Fisayo Dele-Bashiru
Raphael Onyedika, con la número 18, celebra junto a Victor Osimhen uno de los goles de Nigeria; de atrás los mira y sonríe Fisayo Dele-BashiruABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

De este modo, las Súper Águilas se quedaron con la zona C y lo hicieron con puntaje ideal. Como líderes, jugarán el próximo 5 de enero ante uno de los mejores terceros en el mismo escenario que jugó este martes.

En el otro de los duelos, Tanzania y Túnez empataron 1 a 1 en el estadio olímpico de Rabat. Con la igualdad, los dos equipos avanzaron a la próxima instancia. Las Águilas de Cartago, que participarán de la próxima Copa del Mundo en el grupo F, se pusieron en ventaja a los 43 de la primera etapa con el gol de penal anotado por Ismael Gharbi. Sin embargo, las Estrellas de Taifa llegaron a la igualdad a los tres de la segunda etapa con el tanto de Feisal Salum.

Dickson Job, jugador de la selección de Tanzania
Dickson Job, jugador de la selección de TanzaniaPAUL ELLIS - AFP

Al finalizar el partido, las dos selecciones terminaron alegres por el paso a octavos. Túnez se quedó con el segundo lugar y se medirá ante Malí el próximo 3 de enero en Casablanca. Por su parte, Tanzania obtuvo una clasificación histórica: por primera vez avanzó a las instancias decisivas, más allá de que lo hizo sin haber ganado ningún partido de los 16 que jugó en sus cuatro participaciones. Además, en el certamen actual, finalizó con una diferencia de gol de -1, pero por haber marcado tres tantos (uno más que Angola), se clasificó como uno de los mejores terceros.En la próxima instancia tendrá la difícil tarea de medirse ante el anfitrión, Marruecos, el próximo 4 de enero en Rabat.

La novedad de la selección tanzana es que tiene un entrenador argentino desde hace poco más de un mes. Se trata de Miguel Gamondi, de 59 años, nacido en Olavarría, y que en nuestro país fue preparador físico de Racing y San Martín de Tucumán, entre otros.

Miguel Gamondi, el argentino que dirige a la selección de Tanzania y con la que logró el objetivo de clasificarse a los octavos de final
Miguel Gamondi, el argentino que dirige a la selección de Tanzania y con la que logró el objetivo de clasificarse a los octavos de finalSEBASTIEN BOZON - AFP

La carrera de Gamondi como entrenador fue siempre en África o en Medio Oriente. Estuvo en Mamelodi Sundowns y Platinum Stars de Sudáfrica, Hassania Agadir, Wydad AC e Ittihad Tanger de Marruecos, CR Belouizdad, USM Alger y CR Belouizdad de Argelia, Ittihad Kalba y Al Urooba de Emiratos Árabes, Al-Nasr Benghazi de Libia, y Young Africans y Singida Black Stars, de Tanzania. A este último equipo todavía lo dirige en la actualidad, en simultáneo con la selección de ese país.

