El 30 de abril de 2019, el Gobierno italiano aprobó el Decreto Crescita, una medida para el crecimiento económico. El decreto disponía que, a partir del 1° de enero de 2020, todo empleado, profesional por cuenta propia o empresario (desde ya, un futbolista profesional) que se establezca como residente fiscal italiano y se comprometa a permanecer trabajando como residente fiscal en territorio italiano durante los dos años siguientes, solo iba a tributar el 50 % de su renta, con independencia de su función o calificación. Una ventaja, sobre todo para los extranjeros que jugaron en la Serie A en las tres últimas temporadas.

Pero esta situación va a cambiar en el fútbol italiano. Y puede resultar un golpe de KO para la Serie A, que lucha por recuperar, sin éxito, el antiguo esplendor como la mejor liga europea.

Paulo Dybala, en Roma: una de las figuras que podrían no continuar Agencia AP - AP

Según informa el diario español Marca, luego de la reunión del Consejo de Ministros, el gobierno decidió eliminar la prórroga del Decreto Crescita para el mundo del deporte. Es decir, la anulación de la rebaja fiscal que permitía que los clubes se ahorraran el 50% de los impuestos que pagaba por un futbolista que llegaba desde el extranjero. Algo así como la Ley Beckham a la italiana. Con su punto final, ya surgen voces críticas desde los clubes contra la medida, ya que auguran un futuro desolador de lo que alguna vez fue el Calcio.

“Sólo en Italia se puede cambiar una ley como la del Decreto Crescita de la noche a la mañana sin que haya habido una reunión o una mesa de discusión con los directamente involucrados, como los clubes”, advirtió Giorgio Furlani, CEO del Milan, al enterarse de la noticia, cita Marca. Semanas antes había comentado públicamente que “sin el Decreto Crescita, sería la destrucción del fútbol italiano”.

Lautaro Martínez, una de las principales figuras de la Serie A y artillero del Calcio ANDREAS SOLARO - AFP

En Inter se posicionan del mismo lado. “No concierne sólo a los jugadores sino también a los entrenadores, como (José) Mourinho. Si hoy queremos traer de vuelta a De Zerbi, sin el Decreto Crescita no podríamos hacerlo teniendo en cuenta lo que ganan allí, en la Premier”, aclaró Giuseppe Marotta, hombre fuerte de Inter, en referencia al entrenador de Brighton.

La “Ley Beckham” fue creada en 2005 a raíz del pase del mediocampista inglés de Manchester United a Real Madrid, para amparar a todos los trabajadores extranjeros, sea cual sea su empleo. En cada país de Europa tenía su propio pulso. Los coletazos pueden derivar en varios destinos. Italia es el comienzo de algo que puede tener enormes repercusiones.

La Serie A puede rodar escaleras abajo si las figuras deben tributar más impuestos en Italia Alessandro Garofalo/ - LaPresse

Casi 20 años más tarde, en Italia esta derogación causa un impacto mayúsculo. “A los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que trasladen su residencia fiscal a Italia se les concederá, a partir de 2024, un nuevo régimen subsidiado por un máximo de 5 años”, explicaron cuando fue anunciada la medida en el pasado mes de octubre.

Este cambio normativo hace que sea más difícil para los clubes italianos poder persuadir a los jugadores extranjeros a asumir el reto de jugar en el fútbol italiano y que se vean obligados a buscar futbolistas dentro de su propio país. “Juventus, Milan y Roma están destruidos sin el Decreto Crescita. No es bueno porque el Estado no recauda el dinero. Si tenés un extranjero que paga impuestos en Italia, será mejor que alguien que no viene y no los paga, ¿verdad?”, expresó Claudio Lotito, presidente de Lazio y senador italiano.

Y fue más allá. “A partir de ahora será mucho más difícil ser competitivo. ¿Podés explicarme cómo ahora, por ejemplo, la Roma conseguirá conservar a Lukaku, a Mourinho? ¿Cómo podrán pagar sus salarios? No es sólo un problema de fútbol, sino del mundo entero del deporte. Esta solución es pura demagogia. ¿Cómo atraeremos a los mejores jugadores ahora?”, insistió.

El portugués Cristiano Ronaldo dejó su marca en Juventus

El arribo de Cristiano Ronaldo, que cobraba 50 millones brutos cada temporada en Turín, fue el primer gran movimiento amparado por esta ley. “Quien eliminó el Decreto Crescita cree que hizo bien, pero en realidad ha bajado el nivel del fútbol italiano. No nos olvidemos de las academias: invertimos en nuestros jóvenes y con 16 años se van al extranjero por estas normas que tenemos”, agrega Giovanni Carnevali, directivo de Sassuolo.

Como se ve, todos los actores del fútbol italiano están en contra. Los ricos y los pobres. Y este es apenas el comienzo de un cambio profundo. Este mercado de pases será una prueba de fuego.

