La sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron por Messi, después de Portugal-Uzbekistán

La goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán dejó una nueva exhibición de Cristiano Ronaldo dentro de la cancha. El capitán convirtió un doblete, se transformó en el primer futbolista en marcar en las seis Copas del Mundo que disputó y, además, llegó a los diez tantos mundialistas para superar a Eusébio como el máximo goleador portugués en la historia del torneo. Sin embargo, fue una escena posterior al partido lo que terminó acaparando buena parte de la atención.

Mientras contestaba preguntas ante la prensa, un periodista pidió la palabra para hacerle una consulta. Antes de escucharlo, Cristiano le preguntó si hablaba español. Ante la respuesta afirmativa, el delantero lo invitó a continuar. “Ayer Lionel Messi marcó dos goles...”, alcanzó a decir el cronista.

En ese instante, Cristiano giró la cabeza, interrumpió la pregunta antes de que terminara y señaló a otro periodista para que continuara la conferencia. “Dale”, le dijo, mientras dejaba al primer cronista sin posibilidad de completar la consulta. La situación generó sorpresa en la sala. Instantes después, otro periodista tomó el micrófono y, antes de formular su pregunta, consultó: “¿Se puede hacer cualquier pregunta?”. El número 7 respondió contundente: “Depende la pregunta, si no, yo no te respondo”.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER!



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La escena se produjo apenas un día después de otra actuación destacada de Lionel Messi. El capitán argentino marcó un doblete en la victoria por 2-0 sobre Austria, luego del hat-trick que había conseguido frente a Argelia en el debut. Con esos cinco goles en dos partidos alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y estiró su ventaja como máximo goleador de la historia del certamen.

Cristiano también tuvo una jornada histórica. Abrió el marcador con una volea tras un centro de João Cancelo y luego firmó su doblete con una definición entre las piernas del arquero después de una asistencia de Bruno Fernandes. Además de romper el récord de convertir en seis Copas del Mundo diferentes, quedó como el máximo goleador portugués de la historia de los mundiales y estuvo muy cerca de completar un hat-trick, frustrado por varias intervenciones del arquero uzbeko.

Cristiano Ronaldo fue volvió a ser clave para Portugal RONALDO SCHEMIDT - AFP

Minutos más tarde, el nombre del capitán argentino volvió a aparecer en la conferencia, aunque en otro contexto. Ante una consulta —que no llegó a escucharse completa en la transmisión— al momento de ser elegido como MVP del partido, sobre un posible cruce entre Portugal y la Argentina en las instancias decisivas del Mundial, Cristiano respondió con algo de mayor predisposición, aunque evitó detenerse en la comparación. “No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar el grupo y prepararnos para lo que viene”, afirmó.

El portugués prefirió volver rápidamente al análisis del encuentro. “Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar el grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo. El equipo ha estado muy bien y seguimos”, concluyó. De esa manera, si bien no quiso profundizar sobre Messi, dejó en claro que su prioridad pasa por el recorrido de Portugal en el Mundial.

"SERÍA TOP"



¡CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Messi!



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En la cancha, había declarado enojado por lo que vivió tras el último partido. “Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba fuera del fútbol. Pero soporté, como siempre aguanto, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa”, admitió. Y añadió: “Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta”.

Pero, más allá de los récords y de la goleada portuguesa, fue ese breve intercambio con un periodista, justo cuando apareció el nombre de Messi, el que pareció molestarle a otra leyenda del fútbol mundial.

La goleada de Portugal ante Uzbekistán