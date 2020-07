Lampard y Klopp discuten en pleno partido Fuente: AFP

Liverpool vivió ayer una de las noches más felices de su vida. En un Anfield vacío y con el título asegurado desde hace casi un mes, derrotó 5-3 a Chelsea en un espectacular partido por la anteúltima jornada de la Premier League y alzó el trofeo de campeón de la Premier League por primera vez y a 30 años de su último título de liga en Inglaterra. Pero, antes de la ansiada de celebración, se vivió un tenso momento en el campo de juego: Jürgen Klopp y Frank Lampard discutieron entre gritos e insultos.

Todo empezó con las efusivas celebraciones de los jugadores de Liverpool en los goles, especialmente desde el banco de suplentes, lo que provocó la marcada molestia de Lampard y un cruce directo con Klopp. Pero la situación estalló después de una falta de Mateo Kovacic a Sadio Mané que derivó en el gol de Trent Alexander-Arnold para el 2-0: el DT de Chelsea interpretó que no debió cobrarse infracción, protestó aireadamente y la situación se caldeó.

En el banco de suplentes, hay una línea muy fina cuando ganas y ellos han ganado la liga, pero se han vuelto demasiado arrogantes Frank Lampard

"¿Cómo fue la falta? No hay falta ahí", disparó Lampard, mientras el segundo entrenador de Liverpool, Pep Lijnders, le recriminaba su actitud. En ese momento fue cuando Klopp apareció entonces para defender a su ayudante: "Calma, calma. No hables con mi número dos...". Enfervorizado, el técnico de los Blues no se achicó y respondió: "No, no, si va contra mí, ¡diré algo, joder!", mezclando gritos e insultos. Y Klopp volvió a replicar diciendo "aun así, es falta" y el técnico inglés respondió: "¡No es una jodida falta. No te estoy preguntando. Cállate! ¡Que te den a ti también! ¡Ganas un título y te vienes jodido para arriba, que te jodan!".

Tras la intervención de Lee Mason, cuarto árbitro, la situación perdió temperatura, pero Lampard se encargó de tener la última palabra en la discusión: "Diles que tengan respeto y que se sienten", apuntando directamente contra los suplentes de los Reds.

Finalmente, al término del encuentro, cada entrenador dio su visión del enfrentamiento y hoy, en conferencia de prensa, volvieron a hablar sobre el tema. "No tengo ningún problema con Jurgen Klopp, él ha manejado este equipo y es fantástico. En el banco de suplentes, hay una línea muy fina cuando ganas y ellos han ganado la liga, pero se han vuelto demasiado arrogantes. Durante el partido te emocionas, te calientas y eso es todo", dijo Lampard ante los micrófonos de Sky Sports tras la derrota de su equipo.

Lampard y Klopp protagonizaron una discusión durante el partido Fuente: AFP

Hoy, con los ánimos más calmados, bajó el tono de su postura: "He visto el vídeo y estaba allí. En términos de lenguaje sí que lo lamento porque tengo dos hijas jóvenes. En términos de pasión por defender a mi equipo, no. Podría haberlo manejado de forma diferente, pero no estaba enfadado por las celebraciones. Nada más lejos de la realidad. Pueden celebrarlos como cualquier tanto. Hubiera tomado una cerveza con Klopp después del partido, pero el banquillo, no Jürgen, cruzó la línea".

Por su parte, Klopp mostró su molestia ante la situación: "No somos arrogantes. Somos todo lo contrario. Frank estaba de buen humor, lo respeto mucho. Para mí, después de que termine el juego. Lo que Frank tiene que aprender es terminarlo con el último silbato", disparó el DT alemán y concluyó. "Lampard vino a ganar y a clasificarse para la Champions. Tiene que aprender, aun le queda mucho, es un entrenador joven. Tiene que aprender que tras el pitido final se acabó. Hablar después sobre eso no está bien".