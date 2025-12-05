Sorteo del Mundial 2026: Nicolás Tagliafico dijo que los de Argentina son “tres rivales ganables”

La selección argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado en Washington D.C., quedó confirmada su participación en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. La zona se desarrollaría en tres ciudades de Estados Unidos, Dallas, Kansas City y San Francisco, pero el calendario será anunciado este sábado por FIFA. Apenas quedaron determinados los cruces, una de las primeras reacciones públicas llegó desde Francia: Nicolás Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022, compartió en directo sus impresiones durante una transmisión por la plataforma Twitch.

Desde su casa, el defensor lateral izquierdo, que milita en Lyon, siguió con atención cada instante del evento, interactuó con miles de usuarios conectados y lanzó su primera apreciación general sobre el sorteo: “Nada de grupo de la muerte, la verdad. ¿Opiniones? Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”. Con esa frase, resumió una mirada de cautela y confianza a la vez, consciente del respeto que despierta el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, pero también de la menor exigencia que conlleva en la rueda inicial el nuevo formato del torneo.

Durante la sesión de streaming, que duró más de una hora, Tagliafico comentó uno por uno los emparejamientos. Cuando apareció Austria, el primer rival de Argentina, lo mencionó con cierta sorpresa: “Con Croacia nos hemos enfrentado en semifinales, pero Austria está OK”, expresó. Luego, al trascender el nombre de Argelia, adoptó un tono más serio: “Tiene buenos jugadores, va a ser duro. Tengo dos compañeros argelinos en Lyon, pero no sé si están yendo con la selección”.

Campeón en Qatar 2022, Tagliafico sigue siendo una de las piezas habituales que selecciona Lionel Scaloni para Argentina. CHANDAN KHANNA - AFP

Los dos jugadores a los que se refiere son Khalis Merah, de 18 años, y Rachid Ghezzal, de 33. Ambos nacieron en Francia y tienen las dos nacionalidades. El primero representa a su país de nacimiento en la categoría sub 20; el segundo sí decidió jugar para Argelia en la selección mayor y ya protagonizó 22 partidos, pero desde 2022 no es citado.

El defensor se mostró menos familiarizado con Jordania, último seleccionado del grupo, y al principio confundió su procedencia continental. “No nos puede tocar si tenemos a Argelia, de África”, dijo, antes de corregirse: “Ah, es de Asia”. Más allá de eso, no minimizó el cruce: “A Jordania no la vi jugar nunca. Pero ahora hay un partido más con los dieciseisavos de final. No se trata tanto de los grupos, sino también de los cruces. Falta mucho todavía, pero ya sabemos contra quién jugamos”. Y más adelante señaló: “No está mal el grupo, pero está Argelia, que es duro. Austria también”.

Además de dar su visión sobre los oponentes, Tagliafico comentó sobre la selección y lo que genera en otros: “Nosotros estamos muy bien. Nos tienen mucho respeto. Pero ojo, que en cada Mundial hay sorpresas. Vamos a ver cómo queda todo”. Con esa mirada, puso en contexto el presente del equipo, que luego de consagrarse en Qatar 2022 se mantuvo en el sendero del éxito.

🗣️ "NADA DE GRUPO DE LA MUERTE LA VERDAD"



🎙️ Así reaccionó Tagliafico al sorteo del grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026. pic.twitter.com/lfWggPSjdf — TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2025

La transmisión no se limitó al sorteo. En medio de las interacciones con sus seguidores, el exjugador de Independiente fue consultado sobre con qué rival adversario le gustaría enfrentarse en una hipotética final. La respuesta sorprendió: “Japón me gusta. Es un equipo reduro, lo está haciendo muy bien y se clasifica a todos los mundiales. Me encariñé mucho con su cultura también”.

Con el nuevo formato de 48 equipos, el Mundial de 2026 representa un desafío algo diferente. Habrá más partidos y una instancia adicional, la de dieciseisavos de final. Eso modifica los grupos, que ahora son doce en vez ocho, y baja un poco el listón de exigencia en la etapa inicial. Sin embargo, “no hay rival fácil”, advirtió el defensor.

La transmisión en vivo de Tagliafico fue la primera reacción desde el plantel argentino. Hubo otras en las redes sociales, con una foto del grupo J. A seis meses de la competencia, el camino hacia la defensa del título ya está trazado.