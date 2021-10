La traumática situación que vive una estrella de la Premier League: “Seré crucificado”

El fútbol atrasa. No se trata de la evolución del juego, de la implementación de la tecnología, lo que padece el juego de la pelota es todavía más complejo. En los últimos días, una estrella de la Premier League habló de manera anónima con el periódico inglés The Sun, para contar el calvario que vive por no poder hablar libremente acerca de su sexualidad. El deportista comentó que teme ser muy castigado por los fanáticos si cuenta que es gay.

Este futbolista comentó que tuvo que buscar ayuda psicológica por no poder soportar la presión que siente por este tema. “ Es el 2021 y debería ser libre de decirles a todos quién soy . Pero hay algunos aficionados en las tribunas para los que todavía estamos en la década de los ochenta”, describió este deportistas desde el anonimato.

La estrella británica de primer nivel comentó que habló con la activista Amal Fashanu, sobrina de la ex estrella de Norwich, Justin Fashanu, quien habló públicamente de su homosexualidad en 1990, mientras jugaba profesionalmente en Inglaterra y que se quitó la vida en 1998 después de padecer un enorme calvario.

Justin Fashanu contó en 1990 que era gay y en 1998 se quitó la vida después de padecer un calvario por haber tomado esa determinación Archivo

“En 2021, como nunca hemos estado tan despiertos como sociedad, y entiendo que debería ser el momento perfecto para que un jugador de alto nivel puede hablar libremente de su sexualidad. Pero la realidad es que la homofobia, especialmente on line, es más frecuente que nunca. Necesitamos proteger a estos jugadores ”, explicó recientemente Amal en The Sun.

El relato del futbolista es verdaderamente estremecedor. Cada una de sus palabras permite comprender por el momento que está viviendo. “Quiero ser abierto con la gente porque es lo que soy y estoy orgulloso. Pero la verdad es que seré crucificado ”.

Incluso, contó que no puede manejar las emociones, que su cabeza lo está atormentando y por eso es imperioso para él tener ayuda psicológica. Es tan traumático todo que hasta duda todo el tiempo porque teme “ser descubierto”. Y relató la siguiente situación: “Cuando juego, siento que los fanáticos pueden adivinar y me están juzgando. Me pregunto: ¿Doy esa impresión dentro de la cancha? ¿Se nota en la ropa que llevo afuera del estadio? Me afecta mucho mentalmente. Es aterrador ”.

Amal contó que no es el primer futbolista que se acerca para hablar del tema. El año último otros dos jugadores de elite de la Premier League se abrieron y hasta uno de ellos le escribió una carta abierta a la FA (La Federación Inglesa de Fútbol) en la que les confesó que estaba “ demasiado asustado ” como para contar públicamente que es gay.

Amal Fashanu en los British LGBT Awards 2021 en The Brewery, en Londres Karwai Tang - WireImage

“Estoy en contacto constante con la FA sobre lo que se puede hacer, pero desafortunadamente es una situación sin precedentes, por lo que es difícil implementar medidas para una situación que aun no ha ocurrido”, sentenció Amal respecto de este último testimonio.