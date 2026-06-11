La novia futbolista de Senesi reaccionó a su convocatoria para el Mundial y no ocultó su emoción: “Oh my god”

Todo el mundo del fútbol en Argentina habla de la reciente convocatoria de Marcos Senesi a la lista definitiva de 26 futbolistas de la selección argentina para el Mundial 2026. Sin embargo, quien se mostró feliz por la noticia fue su novia Kelci Rose, que no pudo contener su emoción: “Oh, my god”, puso la futbolista inglesa de 22 años en sus redes sociales.

Kelci festejó la convocatoria de Marcos en sus redes sociales

Tras la lamentable lesión de Leonardo Balerdi, Lionel Scaloni se inclinó finalmente por convocar a Senesi, que acaba de firmar su contrato con el Tottenham de Inglaterra. Tras el anuncio, Kelci compartió una foto de su novio con la camiseta de la selección en sus historias de Instagram —donde cosecha más de 200 mil seguidores— y mostró su entusiasmo por la noticia: “Oh my god, It´s happening (Oh, mi Dios, está pasando)”, escribió la joven, emocionada con la noticia.

De esta manera, Kelci demostró todo su apoyo para su pareja, con quien comparte profesión, ya que ella se desempeña como lateral derecha en el equipo femenino de Bournemouth. Por su parte, Senesi se prepara para jugar su primera Copa del Mundo, luego de varias temporadas destacándose en la Premier League.

La historia de amor de Marcos Senesi y Kelci

Marcos y Kelci se conocieron en Bournemouth a principios de 2024, cuando ambos participaron en una sesión de fotos y una campaña promocional para presentar las nuevas camisetas del club. Ese trabajo conjunto fue el primer acercamiento entre ellos y allí surgió el flechazo, que luego continuó por redes.

A partir de formalizar el vínculo, empezaron a subir fotos juntos en las redes sociales. La pareja generó una gran atención en los medios por su historia de amor, ya que ambos compartían club: él jugaba en el equipo masculino y ella en el femenino.

Kelci y Marcos se conocieron en un evento del club (Foto: @_kelci.rose_)

Al poco tiempo de conocerse, se fueron a vivir juntos y la relación siguió creciendo, apoyándose mutuamente en sus carreras deportivas. Kelci incluso visitó Argentina para conocer las raíces de Senesi y se mostró fanática de la comida y la cultura argentina.

Gracias a su aporte en el equipo, Marcos se volvió una figura relevante en el Bournemouth. Para la próxima temporada, el defensor será futbolista del Tottenham, en lo que significa un paso adelante en su carrera.

Al despedirse del club, Kelci le dedicó un tierno posteo: “Estoy muy, muy orgullosa de vos y de todo lo que has logrado en este club. Quienes te conocen saben cuánto trabajo, dedicación y sacrificio hay detrás de todo lo que haces. Desde que te conocí en este club y empecé a ver cada partido que pude, me siento aún más orgullosa de la persona que hay detrás de todo esto, no solo del futbolista”, aseguró la joven.

Kelci le dedicó unas tiernas palabras a su novio al salir del Bournemouth

“Pase lo que pase de ahora en adelante, espero que sepas lo orgullosos que están de vos todos los que te rodean... especialmente yo”, concluyó Kelci, que ahora acompañará a su novio en su primera Copa del Mundo.