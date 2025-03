La UEFA confirmó el doble toque de Julián Álvarez en el penal con un video que no se vio en la TV

Ante la consulta de Atlético de Madrid por la anulación del penal de Julián Álvarez contra Real Madrid, la UEFA publicó un comunicado en el que ratificó la decisión del VAR, y la justificó con un video de la jugada. En las imágenes puede verse que el primer toque con el pie de apoyo, aunque imperceptible, existe. Eso motivó que los asistentes tecnológicos revisaran el lanzamiento y, más tarde, lo invalidaran. Para ello se valieron de imágenes propias, que no se difundieron en la transmisión televisiva ni tampoco después.

“El Atlético de Madrid consultó a la UEFA sobre el incidente, que provocó la anulación del penal lanzado por Julián Álvarez al final del partido de la UEFA Champions League de ayer contra el Real Madrid”, confirma la entidad rectora del fútbol europeo, con sede en Nyon (Suiza). Y agrega: “Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patear, como se muestra en el video adjunto. Según la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para anular el gol”. La UEFA adelanta que “entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB [el organismo encargado de revisar el reglamento] para determinar si la regla debe revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario”.

La parte clave del comunicado oficial es la oración final: analizar si se revisarán desde ahora los casos en los que el doble toque sea involuntario (es decir, no persiga sacar una ventaja, como la jugada de Álvarez). Así, y por más que Atlético de Madrid protestó por la decisión arbitral [a la que arribaron gracias al uso de la tecnología del offside semiautomático], el penal del cordobés podría sentar un precedente. Y que las jugadas de este tipo no sean anuladas. Es más, el famoso penal de Martín Palermo con la camiseta de Boca en el estadio José Amalfitani motivó en su momento una consulta del entonces director nacional de Arbitraje, Juan Carlos Loustau, a la FIFA. Desde Suiza convinieron que la decisión arbitral fue la correcta y que el Titán no procuraba sacar ventaja del resbalón. El gol fue -correctamente, entonces- convalidado. Más tarde, la regla pasó a ser fáctica: si hay doble toque, el penal se invalida.

El video explicativo de la UEFA

La cámara inédita del penal anulado a Julián Álvarez

La reacción de Simeone en la conferencia de prensa

En la conferencia de prensa posterior al partido en el Metropolitano, el Cholo Simeone, por supuesto, fue consultado sobre el penal de Álvarez, y si había hablado con el delantero, por si éste le había dicho o había sentido que había tocado dos veces la pelota en el momento de patear.

Fue allí cuando Simeone encaró en buenos términos al periodista: “Yo les hago una pregunta a ustedes, que por ahí lo vieron. Yo el penal no lo vi, me quedé por ahí caminando, sin ver la tanda. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó, o no la tocó?” El reportero le respondió: “Yo vi la repetición, pero no lo tengo claro”. El Cholo redobló la apuesta: “No tengas miedo. Si tenés miedo porque después te van a retar, no hablés”. Y de inmediato, preguntó a los que estaban presentes: “Cualquiera de los que está acá, ¿vio que la pelota la tocó Julián Álvarez dos veces, sí o no? Que levante la mano”. “¿Quién levanta la mano? Dale, dale, ¿a ver?”, se entusiasmó el DT argentino, mientras miraba y esperaba una respuesta en la sala. Y, ante la falta de respuesta, se respondió. “Listo, no la vio nadie. Siguiente pregunta”. Y recién entonces reconoció: “No hablé con Julián, si me fui solo a caminar por ahí atrás”.

Diego Simeone le pide al público de Atlético de Madrid que aplauda a los jugadores, luego de la eliminación Manu Fernandez - AP

Después, el entrenador explicó cómo fue la definición: “Los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. Oblak sí, pero no es para valorar eso. Hicimos un partido muy bueno, competimos de una manera increíble. Pudimos aumentar el marcador en el alargue. Aparentemente, el árbitro dice que [Julián] toca la pelota, pero la pelota no se mueve. Nunca vi al VAR llamar a revisar un penal en una tanda. Estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento. No pudimos ganarles, pero que la pasaron mal... seguro que se han acordado diciendo ‘estos siempre nos la pusieron jodido’. Me voy perdiendo, pero en paz. Yo no hablaría de buena o mala suerte, hablaría de sentirnos orgullosos del equipo que tenemos y de cómo competirnos siempre. Eso quedará en la historia de todo este proceso que llevamos en el club”.

Hubo más: después de la conferencia de Simeone, Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid, pasó por la zona mixta y fue consultado por lo que dijo el Cholo. El belga fue directo y muy duro con el DT argentino: “Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo, ni en España, ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así. Son humanos y con la tecnología lo han visto claro. En la sala de VAR tienen muchas cámaras, muchas imágenes. Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y no buscas el segundo, ahí está el fallo de su partido”.

Repercusiones en todo el mundo

“El penal de Julián Álvarez en la definición fue anulado por una razón brutal; Atlético pierde con Real”, escribe The Express, de Inglaterra. Y agrega: “Los árbitros determinaron que Julián Álvarez había tocado el balón dos veces gracias a una tecnología utilizada principalmente para fueras de juego semiautomáticos”. Es decir que los asistentes utilizaron herramientas tecnológicas -más allá del ojo humano- para determinar que el delantero cordobés había tocado dos veces el balón antes de convertir. Así, su remate quedó invalidado.

“Por qué el penal de Julián Álvarez fue anulado pese a las repeticiones inconclusivas”, se pregunta por su parte el diario inglés The Mirror. “Las repeticiones no fueron concluyentes en cuanto a si Álvarez había tocado el balón dos veces, pero Christina Unkel, experta en reglas FIFA de CBS Sports, explicó que la tecnología del balón permitió tomar la decisión: ‘Es la regla, es simple, es directo, ha sido tocado. Pero algo que también hay que tener en cuenta es que el VAR también cuenta con la tecnología de fuera de juego semiautomático, que les permite ver el punto de penalización y tener esa tecnología adicional para determinar cuándo hay un toque en la pelota’”.

🤔 EL PENAL DE LA POLÉMICA



El análisis del remate de Julián Álvarez que fue anulado por doble toque.



📺 No te pierdas #ESPNEquipoF en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/Ga3iOshtOE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 12, 2025

“Es justo”, “No, es una vergüenza”: el penal de Álvarez divide al Madrid. Y no hay imágenes claras”, titula por su parte la Gazzetta dello Sport, el principal medio deportivo de Italia. La nota continúa: “La polémica por el penal anulado al Atlético que decidió el derbi europeo calienta la capital española. Y falta un vídeo que pueda borrar todas las dudas”. La Gazzetta agrega: “Ciertamente hay discusión también porque la UEFA no ha ofrecido una imagen decisiva: parece, se tiene la impresión, que hay un toque, pero no llega la certeza. En la habitual competencia de fake news que acompaña a acontecimientos de esta magnitud social, hay quien dice que el balón utilizado anoche tiene un chip que delata cada toque, pero la UEFA lo desmiente: el balón con el chip estuvo en la Eurocopa pero no se usa en la Champions League”.

