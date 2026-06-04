Qué se sabe de la lesión de Julián Álvarez

La incertidumbre rodea la salud de Julián Álvarez a menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026. Aunque el delantero del Atlético de Madrid completó los entrenamientos del pasado lunes con aparente normalidad, las señales de dolor en su tobillo izquierdo obligaron al cuerpo médico de la selección argentina a profundizar los cuidados y optar por una intervención regenerativa.

En las últimas horas, el enviado de ESPN, Leo Paradizo, reveló: “A Julián le duele el tobillo, hoy se realizó un tratamiento”. Esta situación, que inicialmente parecía controlada, derivó en una gestión más conservadora para evitar complicaciones mayores en una articulación que arrastra secuelas desde la semifinal de la Champions League.

El momento de la lesión de Julián Álvarez con Atlético de Madrid Manu Fernandez - AP

La lesión se originó durante el duelo ante Arsenal en Madrid, donde el atacante sufrió un esguince grado 1. Pese a las molestias, Álvarez optó por infiltrarse para disputar la revancha, una decisión que, según fuentes cercanas al seleccionado, terminó por perjudicar la zona afectada. En este contexto, el miércoles pasado fue una jornada clave: el jugador debió ausentarse de la práctica de campo y permaneció en el gimnasio con trabajos de fisioterapia.

La decisión de detener su actividad física en el césped fue estratégica, ya que se prioriza su disponibilidad para el 16 de junio, fecha en la que Argentina hará su presentación ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Para optimizar su puesta a punto, el delantero se sometió este jueves a un tratamiento de plasma rico en plaquetas, un método que consiste en una terapia de carácter regenerativo que usa la sangre del paciente para poder estimular los tejidos afectados. Esta alternativa permite una mejora natural y rápida sin incurrir en infracciones ante las autoridades antidopaje del deporte mundial.

Si bien Julián Álvarez arrancó la preparación con todos, el dolor lo hizo retrasarse en la puesta a punto Prensa AFA

Si bien el jugador está descartado para el amistoso de este sábado frente a Honduras en Texas, la esperanza del cuerpo médico es que pueda volver a los entrenamientos en el campo de juego de manera gradual tras recibir la inyección. La participación de Álvarez en el encuentro frente a Islandia, programado para el martes siguiente en Alabama, también se considera compleja.

El caso de Álvarez se suma al complejo mapa de lesiones que inquieta a Scaloni a días del estreno. Mientras futbolistas como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz también transitan procesos de rehabilitación, el entrenador mantiene la calma, basándose en la evolución positiva que mostró el grupo tras los primeros días en el Compass Minerals National Performance Center.