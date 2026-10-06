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La última arenga de Lionel Messi en la selección argentina: qué les dijo a sus compañeros antes de entrar
El capitán tomó la palabra a la salida del túnel y dejó un mensaje breve antes de su último partido
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Lionel Messi volvió a ocupar el centro de la escena incluso antes de que empezara el partido. A la salida del túnel, en la antesala de su último encuentro con la camiseta de la selección argentina, el capitán reunió a sus compañeros y encabezó la arenga previa al ingreso a la cancha.
En medio de la expectativa por una noche especial, las cámaras captaron el tramo final del mensaje de Messi al plantel. El rosarino no le importó que sea un amistoso ante Benín, igualmente pidió concentración. Además, de algo que lo caracterizó siempre: jugar, ganar y disfrutar.
“... vamos a concentrarnos, jugando bien, pasándola bien, con la pelota, haciendo goles, ganando. De esa manera disfrutamos, eh”, se escuchó decir al capitán antes de que el seleccionado saliera al campo de juego. Por última vez, encabezada por la leyenda.
¡ASÍ FUE LA ÚLTIMA ARENGA DE MESSI EN LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🥺🩵🤍 pic.twitter.com/DWMQRCYzlx— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
Su última arenga había sido nada menos que en la final del mundo, ante España. Previo a salir al estadio MetLife, el capitán también tomó la palabra camino al campo de juego. “Vamos muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos. Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, ¿eh? Tranquilidad, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale”, les pidió a sus compañeros antes de aquella definición.
En el momento en el que se viralizó el video, muchas especulaciones surgieron sobre aquellas palabras. Sin embargo, nunca trascendió que fuera por nada en particular.
"ESTEMOS TRANQUILO MUCHACHOS, PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS. TRANQUILIDAD, OLVIDÉMONOS DE TODO". La arenga del capitán Leo Messi antes de salir a disputar la final ante España.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
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Sin embargo, la más recordada quedó asociada a una de las grandes conquistas de su carrera. El 10 de julio de 2021, antes de la final de la Copa América contra Brasil en el Maracaná, Messi reunió al plantel y pronunció un discurso mucho más extenso y emotivo. Recordó los 45 días de convivencia, el tiempo lejos de las familias, con la pandemia en el medio, y los sacrificios del grupo. “Porque teníamos un objetivo muchachos, teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo, a un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros”, expresó.
Aquel mensaje terminó con una frase que adquirió otra dimensión después del triunfo por 1-0 ante Brasil: “No existen las casualidades. ¿Saben qué? Esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”. Cinco años después, en la noche de su despedida, Messi volvió a reunir al grupo antes de salir a la cancha. Por última vez.
"EL DIBU FUE PAPÁ Y NO LE PUDO HACER UPA"— TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026
La ARENGA de Messi en el Maracaná, a cinco años del triunfo de Argentina sobre Brasil en la final de la Copa América. pic.twitter.com/PbRQ1rN81F
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