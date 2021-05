Lágrimas: luego de una semana difícil, Julio Falcioni dirigió a Independiente y se emocionó con la clasificación para las semifinales

Julio César Falcioni miró al cielo y, al instante, lo rodearon todos sus ayudantes. Una ronda de emoción. En una mano, el entrenador de Independiente sostenía su barbijo. Su cabeza, su corazón, estaban en el cielo. En la semana, el ex arquero sufrió la pérdida de su esposa, compañera de casi toda la vida. Semanas atrás, el propio entrenador, sobreviviente de un cáncer de laringe, se había recuperado del coronavirus. Justo él, que siempre luce inquebrantable, esta vez no contuvo las lágrimas. De nostalgia, de tristeza. Pero también de satisfacción: su equipo está entre los cuatro que más lejos habrán llegado por la Copa de la Liga Profesional.

La tarde-noche en La Plata había empezado con un abrazo conmovedor entre Falcioni y Ricardo Zielinski, rivales y colegas que se respetan. El fútbol argentino en general, en rigor, se había volcado afectuosamente hacia el entrenador de Independiente tras su percance. Y el DT había agradecido en las redes sociales el apoyo recibido en días tan difíciles para él y su familia.

El último penal de la serie y el llano de Falcioni

Una vez terminado el partido contra Estudiantes, el entrenador del Rojo dejó que el festejo fuera protagonizado centralmente por los jugadores, que le habían dado la alegría de la clasificación. Se abrazó una y otra veces con sus ayudantes y desandó el camino al vestuario. A pura lágrima, conmovido. Hasta que por el túnel vio asomarse al resto de la delegación, los futbolistas que habían acompañado al plantel a La Plata. Gritos. Festejos. Más abrazos, más contención al líder del grupo. “¡Vamos, Julio!”, le gritaban los futbolistas. Sus dirigidos. Falcioni miraba hacia el piso, emocionado.

Gracias a todos los que me acompañaron y nos enviaron mensajes en este difícil momento para nuestra familia. pic.twitter.com/XA2sDjxa3m — Julio Falcioni (@JulioFalcioniDT) May 14, 2021

“Julio es una gran persona y hacemos todo lo posible para respaldarlo. Sabemos de su aporte y de su importancia para este grupo”, dijo el arquero uruguayo Sebastián Sosa luego de la clasificación, en declaraciones a Fox Sports. “Sacamos el amor propio. Esto es para Julio y su familia. Entre lágrimas y con mucho corazón, estuvo acá, con nosotros”, dedicó el capitán, Silvio Romero, en ESPN.

Compacto de Estudiantes 0 (1) vs. Independiente 0 (4)

“El fútbol nos da vida”, había dicho Falcioni a Diego Maradona cuando ambos se encontraron en ocasión de un Gimnasia vs. Banfield en noviembre de 2019. El Diez fallecería un año después. “Cualquier cosa que necesites, estoy en Buenos Aires. De verdad. Esto nos da vida. El fútbol nos da vida”, le expresó entonces el ex arquero al ex 10. El hoy entrenador de Independiente se recuperaba del cáncer de laringe y nadie imaginaba la pandemia de coronavirus. Falcioni también se recuperaría de esa enfermedad. Ahora afronta la muerte de su esposa. El triunfo de sus jugadores le regaló un llanto inolvidable.

