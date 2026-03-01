Julio César Falcioni fue oficializado como el director técnico de Atlético Tucumán

Julio César Falcioni nunca se desligó de la ambición de continuar dirigiendo en el fútbol. Pese a aquello, parecía que la nueva era en Atlético Tucumán tras el cese de Hugo Colace quedaría a cargo de otro de los candidatos mencionados en las últimas horas, como Omar De Felippe, Cristian González y Daniel Oldrá. Sin embargo, este sábado apareció la sorpresa: el “Emperador” dejará su extenso descanso, ya que fue oficializado por el Decano como su nuevo entrenador.

La dura caída del martes a manos del difícil Belgrano, por 3-1 en Córdoba, terminó con el ciclo de Colace, que había llegado en octubre para salvar del descenso al club tucumano y que cumplió el objetivo en la penúltima fecha del pasado Clausura. Pero el ciclo quedó en riesgo por un inicio muy flojo en el Apertura que empieza a apretar en las diferentes tablas vinculadas con la caída a la Primera Nacional: el equipo acumula una sola victoria (4-0 a Estudiantes, de Río Cuarto), dos igualdades y cuatro derrotas.

El anuncio de Atlético Tucumán

Había que actuar rápidamente, entendió la dirigencia presidida por Mario Leito, y con un protagonista de experiencia como para el momento. Así es como Falcioni fue el elegido, tras una negociación fugaz. Poco importó el hecho de que su última experiencia hubiera tenido lugar a mediados de 2024, más de un año y medio atrás (en su amado Banfield). Y si bien Falcioni, por su capacidad pero también su edad (69 años), muchas veces es postulado para ocupar cargos más de dirección deportiva (en el Taladro se lo habían ofrecido antes de su último ciclo; en Ferro parecía que aceptaría en 2025, pero la propuesta no terminó de seducirlo), el ex arquero nunca se pronunció en contra de extender su camino como DT.

Pese a las dificultades de salud que afrontó y que ya son parte de su vida, Falcioni siempre estuvo predispuesto a dirigir; en Independiente estuvo hace más de tres años. Independiente

Ahora tendrá un nuevo desafío en una institución en la que nunca ha estado. Por lo pronto, las repercusiones sociales son positivas: es bien recibida su valentía para tomar lo que varios hinchas catalogan como “un fierro caliente” y otros se sorprenden gratamente por el fuerte nombre que llegará al banco decano.

Las cuentas del clubes en las redes sociales detallaron en el anuncio que Falcioni se hará cargo del plantel el miércoles, cuando Atlético ya haya afrontado su compromiso como local frente a Racing, del martes a las 21.15. El nuevo director técnico estará esa noche en el estadio Monumental José Fierro.

Omar Piccoli vuelve a ser ayudante de campo del Emperador, ahora en Tucumán; a mediados de 2024, el quinto ciclo en su amado Banfield fue la última vivencia del Emperador en su trayectoria de DT. Télam

El resto del cuerpo técnico estará conformado por Omar Piccoli y Leandro Somoza, ayudantes de campo, Kenshi Piccoli en la preparación física. Tal como sucedió en las últimas prácticas, ya sin Colace, en el duelo contra la Academia el equipo estará en manos del efímero interinato de Ramiro González, el entrenador de la reserva.

Vélez, Olimpo, Banfield (cinco etapas), Independiente (tres), Colón (dos), Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca, All Boys y Quilmes son los clubes argentinos en los que en 25 años de carrera dirigió Falcioni, que además pasó un breve período comandando a Universidad Católica, de Chile.

El emocionante encuentro con Diego Maradona en el estadio Florencio Sola, en 2020; "el fútbol nos da vida", dijo Falcioni, y "Pelusa" asintió. FotoBAIRES

“El fútbol nos da vida”, le dijo en 2020 a Diego Maradona, en una de las últimas secuencias del 10, cuando éste dirigía al Lobo platense. Atlético Tucumán se convierte en el nuevo desafío del Emperador y, asimismo, en la posibilidad de fortalecer ese mandato tras unos últimos años marcados por golpes personales y una salud siempre delicada.