LALIGA participará de la transformación tecnológica del estadio Atanasio Girardot de Medellín

LALIGA y la Alcaldía de Medellín presentaron un acuerdo para avanzar en la transformación del estadio Atanasio Girardot, uno de los principales escenarios deportivos de Colombia. La organización española aportará su experiencia en la modernización de grandes recintos, con especial atención en tecnología, seguridad, conectividad y operación.

El convenio contempla asesoramiento especializado para adaptar el estadio a las necesidades de los grandes eventos deportivos y espectáculos. Entre las áreas previstas aparecen la producción televisiva, la iluminación, el sonido, las pantallas y la conectividad, además de los sistemas vinculados con la seguridad.

Marc Tarradas, director general de LALIGA para Sudamérica, junto a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, durante la presentación del proyecto de transformación del estadio Atanasio Girardot

“LALIGA cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo y modernización de infraestructuras deportivas. Nuestro objetivo es aportar este conocimiento con una visión integral que combine tecnología, seguridad, operación y experiencia de aficionado”, explicó Marc Tarradas, director general de LALIGA para Sudamérica.

El proyecto tecnológico incluye una pantalla LED 4K de 360 grados, con 420 metros de ancho y cinco de alto, además de 144 cajas acústicas destinadas a cubrir tanto el campo de juego como las tribunas. También se proyectan 304 luminarias LED con un sistema inteligente preparado para partidos, conciertos y transmisiones televisivas.

Otro de los puntos centrales será la conectividad. El diseño prevé capacidad tecnológica para atender la demanda de hasta 70.000 personas mediante Wi-Fi 6, 6E y 7. En materia de seguridad, se plantea la instalación de 350 cámaras, entre ellas equipos de reconocimiento facial, panorámicos y dispositivos con zoom de seguimiento.

Render del estadio

“Este es el estadio que la ciudad se merece y seguirá siendo 100% público”, afirmó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. El funcionario sostuvo que el modelo también estará a disposición de otras ciudades colombianas interesadas en avanzar en proyectos de infraestructura.

La iniciativa involucra a diferentes organismos municipales y contará con la experiencia del equipo de Infraestructuras de LALIGA, que participó en proyectos de reforma y construcción de estadios en España. El acuerdo forma parte de la estrategia de la entidad española para ampliar su presencia y colaboración con instituciones deportivas de Colombia.