Lamine Yamal contó lo que habló con Messi tras la final del Mundial: “Sus palabras fueron casi tan grandes como la medalla de oro”

Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizaron una de las escenas más emotivas después de la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España. Mientras el capitán albiceleste permanecía sobre el césped, golpeado por la derrota, el joven delantero se acercó para saludarlo y felicitarlo por el recorrido realizado.

Las imágenes mostraron cómo Yamal se dirigió hacia Messi y compartió con él un abrazo. Horas más tarde, el futbolista español reveló qué hablaron durante aquel encuentro y contó el consejo que recibió de quien considera su principal referente.

“Me dio la mano y me dijo que siguiera adelante, que el futuro del fútbol es de nuestra generación”, relató el atacante. La frase tuvo un significado especial para el flamante campeón del mundo: “Escuchar esas palabras de su boca es algo que me llevaré durante el resto de mi carrera. Fue algo casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada”.

🇦🇷🇪🇸 LAMINE YAMAL REVELÓ QUÉ LE DIJO MESSI AL FINAL DEL PARTIDO



🗣️ "Me dio la mano y me dijo que siguiera adelante porque el futuro es de nuestra generación, eso es tan grande como la medalla que llevo en el cuello" pic.twitter.com/DOK8Xce7Jl — Revolución Popular (@RPN_Oficial) July 20, 2026

El diálogo entre Messi y Lamine Yamal

España acababa de imponerse por 1-0 en la prórroga y sus jugadores comenzaban a celebrar la obtención del título. Yamal, sin embargo, se apartó durante algunos instantes de los festejos y fue en busca del capitán argentino, que intentaba procesar el resultado.

Al recordar aquel momento, el delantero describió la emoción que le produjo compartir el partido decisivo con el rosarino. “Jugar contra Leo en un escenario como este fue algo surrealista. Él es el mejor de la historia y alguien a quien siempre he admirado”, sostuvo.

Yamal explicó que, apenas terminó el encuentro, sintió la necesidad de acercarse para expresarle su reconocimiento. “Cuando sonó el pitazo final, mi primer instinto fue ir a mostrarle todo mi respeto y fue increíblemente generoso”, agregó.

El abrazo de Yamal y Messi al final del partido Seth Wenig - AP

Una final marcada por la tensión

El partido contra España estuvo atravesado por el nerviosismo y las protestas. Argentina debió afrontar parte de la final con diez futbolistas, mientras que Scaloni también recibió una tarjeta amarilla por reclamar una decisión arbitral desde la zona técnica.

El entrenador mostró su enojo ante una determinación del esloveno Slavko Vincic y fue amonestado en uno de los momentos de mayor tensión. Desde el banco, el cuerpo técnico buscó alternativas para sostener al equipo en inferioridad numérica, aunque Lautaro finalmente no fue elegido para ingresar.