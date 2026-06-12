Lamine Yamal, en su primer Mundial, le hizo un guiño a Lionel Messi, que jugará el último

Sus carreras tienen una conexión que bien puede justificarse en la divinidad futbolera. Genios precoces, talentos únicos. Figuras fulgurantes de Barcelona. Uno ya es considerado el mejor de todos los tiempos. El otro arrancó a derrochar virtudes a tal velocidad y tan temprano que proyecta el potencial para superarlo. Lamine Yamal tiene una debilidad natural por Lionel Messi. Y por eso, a horas del debut en su primer Mundial, le envió un mensaje en redes.

Desde que Lamine Yamal debutó en la primera división en el conjunto catalán fueron inevitables las comparaciones. Ambos son zurdos. Si tienen que elegir un lugar en la cancha como plataforma de lanzamiento de sus jugadas, es por el sector derecho, como un wing con perfil invertido. Claro, Messi luego pasó a jugar de falso 9 en la época de Guardiola. Lamine todavía no fue incorporado al circuito de juego de Hansi Flick.

Lamine Yamal, campeón de la Eurocopa con España, en 2024; su máxima conquista con la selección

Pero son muchos los lugares comunes que comparten ambas carreras y las coincidencias seguirán buscándose a lo largo de una carrera que apenas empieza para el jovencito español.

En su cuenta de Instagram, el futbolista de apenas 18 años, subió este jueves un posteo en el que mostró el dorsal de una camiseta combinada. Sin importar las rivalidades. Del lado izquierdo, la de la selección argentina con el número 1; del lado derecho, la del equipo español con el número 9. Un inmejorable homenaje a quien fuera su ídolo desde niño. Aunque, aún sigue siendo un niño.

El posteo de Lamine Yamal con la camiseta argentina y española combinadas en un mismo número, el 19, que une su comienzo mundialista con el de Lionel Messi

Hay una diferencia muy importante. Messi no tuvo un comienzo muy alentador en la selección mayor. Es más, su recorrido fue una verdadera tortura durante 16 años. Con tres derrotas en finales de la Copa América (2007, 2015 y 2016) y una caída en una final Mundial (2014). El número 16 también es una coincidencia... pero son los años que tenía Yamal cuando ganó su primera Eurocopa con España.

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, en 2022; su máxima conquista con la selección Anibal Greco - LA NACIÃ“N

Lo que le falta al joven español es la trascendencia internacional en Barcelona. Messi ganó cuatro veces la Champions League, mientras que Yamal aún busca su primera.

El mágico vínculo entre Messi y Yamal comenzó con una casualidad histórica. Siendo Yamal un bebé, participó de una publicidad junto con Lionel Messi. El astro argentino lo cargó cuando nadie imaginaba que ese niño iba a ser un brillante futbolista.

Lionel Messi lleva en brazos al pequeño Lamine Yamal JOAN MONFORT (AP)

No sólo eso, también ayudó a su madre a bañarlo. Casi una señal de bendición futbolística.

Aunque en España ya se insiste con comparar a Yamal con Messi en término de quién es el mejor, ambos han dado muestras de respeto mútuas. “Messi es una leyenda. Si no es el mejor deportista de la historia, ahí estará”, dijo Lamine.

“Es impresionante lo que demuestra -devolvió Messi-. Lo que está haciendo y lo que ya hizo a su edad es increíble. Está en un proceso de crecimiento y va a agregar más cosas a su juego. Igual que yo, empezó por la derecha, pero tal vez en unos años juegue de otra manera. Pero no hay dudas de que tiene unas condiciones bárbaras y ya es uno de los mejores del mundo”.

El lunes 15 de junio, Lamine Yamal hará su debut mundialista ante Cabo Verde en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (si se completa de buena manera la recuperación de una lesión en el bíceps femoral izquierdo). Un día después, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Messi comenzará a desandar la senda del sexto y último Mundial de su vida.

Y como si la historia no fuera lo suficientemente coincidente, existe una posibilidad de que sus caminos se crucen en los 16avos de final. Sería otro capítulo maravilloso para los dos.