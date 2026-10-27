Lamine Yamal ganó un premio consuelo: el único futbolista español que no celebró a lo grande

Lamine Yamal probablemente es ahora el jugador más talentoso del mundo. Aspiraba al máximo premio: el Balón de Oro. Sin embargo, se quedó en la puerta. O en realidad, a un costado: terminó en el tercer lugar, detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé. Toda una curiosidad.

El crack de Barcelona y de la selección de España, conquistó este lunes su tercer premio Kopa en serie en la gala del Balón de Oro que se desarrolló en Londres. El ganador de la Liga con Barcelona y del Mundial con España obtuvo por tercer año consecutivo el galardón que premia al mejor Sub 21 del mundo.

Lamine Yamal casi nunca pierde el buen humor Kin Cheung - AP

Yamal agradeció ser distinguido, pero dejó en claro que -a su parecer- el trofeo tenía que ser para su compañero, el defensor Pau Cubarsí. “Es un honor recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí, este premio tiene que ser para él. Se lo merece y ojalá se lo hubiera llevado él. Tengo que agradecer a mi club y a mi selección. Tengo que seguir trabajando para poder conseguir títulos colectivos e individuales como este”, afirmó Lamine al recoger el premio.

El exfutbolista y presentador de la gala, Thierry Henry (pícaro como futbolista y como comentarista deportivo), le preguntó a modo de broma: “¿Era el premio que querías?" Lamine salió con una gambeta. “Quiero todos, pero hablando de este, me hubiera gustado que fuera para Cubarsí...”, apuntó el futbolista de 19 años, que persigue la fama, el éxito, los récords y los trofeos. Si ganara el máximo galardón el año próximo, le sacaría dos años de ventaja a Lionel Messi, que logró 8 Balones de Oro y el primero lo consiguió cuando tenía 22 años: el 6 de diciembre de 2009.

“Me hubiera gustado que fuera para él”, dijo Yamal. El nombre no es casual. Pau Cubarsí fue elegido mejor futbolista joven del Mundial, un reconocimiento que recibió tras la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los dos compartieron la candidatura al Kopa, el vestuario del Barça y el título mundial con España. Esta vez solo uno podía subir a recoger el trofeo. El resto de sus palabras fue un repaso de agradecimientos. “Es el tercer año que estoy aquí. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección. Voy a seguir trabajando para ganar títulos”, añadió.

Los números señalan las razones: Yamal ya había conquistado el Kopa en 2024 y 2025, y era el primero en repetir en la historia del galardón. Esta temporada ganó LaLiga y la Supercopa de España con Barcelona, y se coronó campeón del mundo con la selección.

Pero, de algún modo, fue el único español que no celebró a lo grande. Los futbolistas y entrenadores de ese país arrasaron. Alexia Putellas: Balón de Oro Femenino (el tercero en su carrera). Luis de la Fuente: Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador (masculino). Pere Romeu: mejor entrenador en el fútbol femenino, Unai Simón: mejor arquero. Cata Coll: mejor arquera. Vicky López: Trofeo Kopa a la mejor jugadora joven. Barcelona: mejor club femenino. Y prolongó otra frustración para los ibéricos: como en 2010, España fue campeón del mundo, pero no hubo Balón de Oro para un jugador de esa selección. Hace 16 años, Messi celebró ante Xavi e Iniesta, hoy, fue el turno de Kane.

Unas horas antes, Lamine se dejó caer de espaldas, con las manos cubriéndose el rostro. El fenómeno de Barcelona está tan acostumbrado a ganar y a jugar de manera tan espectacular que pareció el más asombrado de todos los más de 60.000 hinchas en el Camp Nou cuando desperdició el domingo una ocasión como pocas ante Real Madrid. El fallo de Yamal a quemarropa, cerca del final de la primera parte, resumió un clásico frustrante para Barcelona.

Kylian Mbappé anotó dos veces para el Madrid para darle a Jose Mourinho una victoria en su primer partido en el Camp Nou desde que regresó para dirigir al rival más feroz del Barça. Mbappé y Yamal (el segundo, el tercero) fueron dos de los favoritos al Balón de Oro. Aunque la votación para elegir al mejor jugador del mundo de la temporada pasada terminó hace un mes, Mbappé eclipsó esta vez a Yamal en el campo. Y Kane a ambos...

¡PERO LAMINE! ¿QUÉ TE PASÓ?



Yamal y una chance INMEJORABLE que no pudo aprovechar.



Real Madrid le gana 1-0 a Barcelona. pic.twitter.com/6Va7l4rTDD — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

El talentoso extremo tenía argumentos de sobra para quedarse con el galardón. Si bien su actuación individual en el Mundial que ganó con la Furia Roja fue discreta y se despidió de la Champions League en cuartos de final, su peso en la obtención de LaLiga con su equipo y, a nivel colectivo, la consagración en la Copa del Mundo, le permitían ilusionarse. “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”, afirmó.

“Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo”, dijo hace algunas semanas en una entrevista con Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, para el programa Universo Valdano, con una seguridad y confianza en sí mismo absoluta, algo atípico para un futbolista que, a pesar de ser una estrella, tiene apenas 19 años.

😭 LA QUE LE HA LIADO THIERRY HENRY A LAMINE YAMAL.



"¿Ese es el premio que querías?"



La risa de Lamine 💀#BallonDor pic.twitter.com/3sz8P3S6u4 — Pole (@Sr_Pole) October 26, 2026

Su opinión sobre el Balón de Oro es clara: “Es el premio al mejor jugador del año, al diferente, al que disfrutas viendo jugar. Todo el que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos”, declaró en reiteradas ocasiones. “Cuando estaban Messi y Cristiano Ronaldo todo el mundo sabía que eran los dos mejores del mundo, entonces el premio se repartía entre dos jugadores”, insistió Lamine, que abandonó Londres con una elocuente sensación de vacío.