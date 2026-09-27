Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi después de ganar el Mundial con España

El 19 de julio pasado, en Nueva Jersey. La selección de España acababa de imponerse por 1-0 en la prórroga ante la Argentina, en la final del Mundial, y los jugadores europeos comenzaban a celebrar la obtención del título. Lamine Yamal, sin embargo, se apartó durante algunos instantes de los festejos y fue en busca del capitán nacional, Lionel Messi, que intentaba procesar el resultado. ¿Qué le dijo la joven estrella de Barcelona al veterano crack leyenda del Barça?

“Le dije: ‘Gracias por todo lo que le has dado al fútbol’. No hago las cosas para verme bien en la foto; eso me salió de adentro”, expresó Yamal, durante un reportaje con el medio británico The Guardian.

Buena onda y admiración: Lionel Messi y Lamine Yamal durante la final del Mundial Hannah Peters - FIFA - FIFA

El primer cruce en la cancha entre Messi y Yamal tuvo un condimento periférico cinematográfico: hace 19 años, por casualidad u obra del destino, protagonizaron una sesión de fotos que predijo la final del mundo. El 4 de julio de 2024, en la previa de la Eurocopa, Mounir Nasraoui, el padre de Yamal, publicó en sus redes sociales una foto de un Messi de pelo largo junto a una mujer bañando a un bebé en una bañera. “El comienzo de dos leyendas”, escribió. La imagen generó sorpresa y extrema curiosidad. Ese bebé era el joven Lamine.

El mismo medio británico le preguntó a Yamal por qué su padre no había publicado la foto durante 17 años. “Porque le dije que no lo hiciera”, confesó Yamal. Y añadió: “La publicó en Facebook una vez y le dije que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles, de eso era de lo único que hablaba la gente. Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi. Solo quería llegar a donde pudiera. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, que haga lo que quiera”.

Una foto emblemática: Messi, con 20 años, bañando a Yamal, durante una producción benéfica en 2007, en el vestuario del Camp Nou Joan Monfort - MONFJ

La famosa imagen, que data de 2007, formó parte de la producción de un calendario benéfico para 2008 del Diario Sports de España en colaboración con Unicef y la Fundación Barça. Luego de que la imagen capturada por el fotógrafo Joan Monfort en el vestuario visitante del Camp Nou se viralizara, se conocieron otras fotos de la producción, una de Lionel bañando solo a Lamine y una en la que lo sostenía en brazos. Vaya guiño del destino.

“Después de la final [del Mundial], mi familia estaba muy contenta”, continuó Yamal, sonriente. “El problema es que no saben lo que es perder. Voy a la Eurocopa, la gano. Voy al Mundial, la gano. Parece fácil. Hubo un momento en que pensé: ‘Cuando no gane, van a pensar que soy un desastre’. Les dije: ‘Tranquilos, habrá muchos más Mundiales’. Tengo que jugar más y ganar más”, explicó el extraordinario futbolista zurdo, pieza clave de Barcelona, líder de la liga de España, con 21 puntos, cinco más que Atlético de Madrid y Betis.

El joven Lamine Yamal ya sabe lo que es ser campeón del mundo Tom Weller - dpa DPA

Tras la conquista del Mundial, Yamal había sido muy elogioso de Messi. “Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan legendario como el que ha hecho, en todos los partidos, llevando a una selección a la final, porque Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en los momentos importante siempre estaba”, expresó Yamal durante su participación en Universo Valdano, en Movistar Plus.