La historia detrás de la foto viral de Lionel Messi y Lamine Yamal: del baño solidario a la final del mundo

La Argentina le ganó a Inglaterra una semifinal que quedará para la historia y clasificó a la final de la Copa del Mundo por segundo torneo consecutivo. El rival es España, al que tenía previsto enfrentar en la Finalissima entre el campeón de América y el de Europa, que, después de ser pospuesta tantas veces, nunca se disputó. El domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), la celeste y blanca y la roja se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para sumar o la cuarta o la segunda estrella. Pero, además de las emociones típicas de una final, hay algo en particular que entusiasma y mucho: el primer cruce en la cancha entre Lionel Messi y Lamine Yamal, quienes hace 19 años, por casualidad u obra del destino, protagonizaron una sesión de fotos que predijo la final del mundo.

Para narrar esta historia, primero hay que arrancar por la mitad. El 4 de julio de 2024, en la previa de la Eurocopa, Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, estrella del fútbol español, publicó en sus redes sociales una foto de un Lionel Messi de pelo largo junto a una mujer bañando a un bebé en una bañera. “El comienzo de dos leyendas”, escribió. La imagen generó sorpresa y extrema curiosidad. Ese bebé era el joven jugador del FC Barcelona y la mujer su madre, Sheila Ebana.

La foto que compartió el padre de Lamine Yamal en la previa de la Eurocopa de 2024 (Foto: Instagram @hustle_hard_304)

Pero, ¿en qué contexto se sacaron esa foto? ¿Fue obra del destino que Yamal formara parte de la cantera del Barcelona y años después vistiera la camiseta número 10 que usó Messi? La imagen, que data de 2007, formó parte de la producción de un calendario solidario para 2008 del Diario Sports de España en colaboración con Unicef y la Fundación Barça. Luego de que la imagen capturada por el fotógrafo Joan Monfort en el vestuario visitante del Camp Nou se viralizara, se conocieron otras fotos de la producción, una de Lionel bañando solo a Lamine y una en la que lo sostenía en brazos.

La foto de Messi y Yamal fue en el marco de un calendario solidario del Diario Sports en colaboración con UNICEF y la Fundación Barça Diario Sports

En ese momento, al rosarino que daba sus primeros pasos en el equipo culé y tenía solo 20 años le tocó tener en brazos a un bebé recién nacido. ¿Cómo llegó Lamine a esa campaña? Sus padres lo anotaron en un sorteo impulsado por Unicef en su barrio de Rocafonda de Mataró y terminó siendo seleccionado. Pero nunca nadie se imaginó la trascendencia que tendría esa imagen dos décadas después. “Fue una casualidad de la vida. En aquel instante no te puedes imaginar lo que será casi 20 años más tarde. Es una conjunción de cosas que solo se da una vez”, sostuvo Monfort en diálogo con El País.

La foto de Messi con Yamal en brazos data de 2007 JOAN MONFORT (AP)

“Creo que fue después de un entrenamiento. Messi fue extremadamente tímido, algo tenso y muy prudente, e incluso le costó tomar al niño. O así lo percibí. Pero cuando Joan sacó un patito, empezaron a reír y fue todo más fácil”, le dijo Oriol Canals, el entonces responsable de marketing del diario, sobre cómo se realizó la producción de fotos. “Fue una foto complicada. Messi antes era aún más tímido que ahora. Pero es muy profesional y lo puso fácil. Estaba tranquilo, paciente, alegre. Tomar al niño no era su especialidad, pero lo hizo muy bien”, añadió Monfort.

Es como si hace 20 años se hubiera establecido que Lionel Messi y Lamine Yamal iban a enfrentarse en una cancha. En las últimas horas, el medio español DAZN compartió un video de una entrevista en la que le mostraron al delantero de 19 años la foto con el argentino y le dijeron que “podía ser la final de un Mundial”. “Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que sí, ojalá que pueda enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo en la Finalissima”, expresó.

Dicho y hecho, eso es lo que sucederá el próximo domingo, nada más y nada menos que en la final del Mundial.