Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: “Los mejores del mundo somos Mbappé y yo, y me lo merezco yo”

Este lunes en Londres, Inglaterra, a partir de las 17 de la Argentina, se realiza la ceremonia del Balón de Oro 2026. France Football, a través de un centenar de periodistas que representan a los 100 primeros países del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), elige al mejor jugador de la última temporada y le entrega el premio individual más prestigioso del planeta fútbol. Para este año, hay cinco nominados: Lionel Messi, Harry Kane, Rodri, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Y este último se perfila como uno de los favoritos.

El talentoso extremo de Barcelona y la selección española, al igual que el resto de los nominados, tiene argumentos de sobra para quedarse con el galardón. Si bien su actuación individual en el Mundial que ganó con la Furia Roja fue discreta y se despidió de la Champions League en cuartos de final, su peso en la obtención de LaLiga con su equipo y, a nivel colectivo, la consagración en la Copa del Mundo, le permiten ilusionarse. “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”, afirmó.

"Me lo merecía yo". Lamine Yamal no tuvo dudas y sentenció quién debe recibir el Balón de Oro

“Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo”, dijo hace algunas semanas en una entrevista con Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, para el programa Universo Valdano, con una seguridad y confianza en sí mismo absoluta, algo atípico para un futbolista que, a pesar de ser una estrella, tiene 19 años.

Su opinión sobre el Balón de Oro es clara: “Es el premio al mejor jugador del año, al diferente, al que disfrutas viendo jugar. Todo el que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos”, declaró en reiteradas ocasiones. “Cuando ganas la Champions, te dan el premio por ser el mejor equipo, como lo fue el PSG. Otra cosa diferente es que en el PSG esté el mejor jugador del mundo”, afirmó. “Y si haces 80 goles, para eso está el ‘pichichi’ (...) El fútbol no es el que mete el gol, es toda la jugada desde que sale del portero”, continuó, probablemente en respuesta a aquellos que consideran que el premio tiene que ser para Kane.

Harry Kane y Lamine Yamal compiten por el Balón de Oro, pero el español asegura que él lo merece Canchallena

A diferencia de otros años, no hay un favorito indiscutido. Los que ganaron la Champions, no brillaron en el Mundial. Y los que ganaron el Mundial, no tuvieron un rendimiento deslumbrante en la Copa del Mundo. Por eso, en la previa, cualquiera de los cinco principales candidatos se ilusiona con celebrar. “Cuando estaban Messi y Cristiano Ronaldo todo el mundo sabía que eran los dos mejores del mundo, entonces el premio se repartía entre dos jugadores”, insistió Lamine Yamal. Ahora todo está mucho más dividido. Y cualquiera que lo gane, será merecedor del premio.

En la ceremonia de este lunes, France Football reconocerá a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo, entre otras categorías. El Balón de Oro, sin embargo, acapara todos los flashes. Y Lamine Yamal, a pesar de que Messi y otras estrellas también buscan quedarse con el premio, se ilusiona con tomarse revancha de la última gala, en la que quedó segundo en las votaciones por detrás del francés Ousmane Dembélé.