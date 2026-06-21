Lamine Yamal y un bautismo de gol recargado: más rápido que Messi, con sed de gloria y “desquite” hacia la prensa

En su primer partido como titular en la Copa del Mundo, Lamine Yamal sólo tardó 10 minutos en tener su bautismo de gol y abrió el camino de la aplastante goleada de España ante Arabia Saudita por 4-0. Con la camiseta 19 en la espalda, mismo número que Lionel Messi había utilizado en su primer Mundial con la Argentina, el crack de Barcelona hizo su primer tanto mundialista 14 días antes que el inicial del capitán albiceleste.

“Estoy muy feliz, todos estamos para ayudar al equipo. Estamos contentos por la victoria, pero ya estamos pensando en el próximo partido: hay que ganarle a Uruguay también”, redobló la apuesta el astro, quien en su primer encuentro como titular fue el encargado de abrir el camino del triunfo.

Para la historia. Yamal ya impactó de derecha para hacer su primer gol en el Mundial FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En relación a su primer festejo en la máxima cita de la pelota, sostuvo que es consciente de que también puede influir más en ese rubro: “En la parte goleadora puedo mejorar, hoy Mikel (Oyarzabal) me dio un pase con el que solamente tuve que poner el pie para empujarla”.

Además de coincidir con Messi en el dorsal (19) utilizado en su primera Copa del Mundo, Yamal también inauguró su camino goleador en este certamen con la misma pierna que el ídolo argentino: la derecha. Frente a Serbia y Montenegro, en Alemania 2006, Lionel había definido con un derechazo en el festival que terminó 6-0 ante Serbia y Montenegro.

Desahogo. Lamine cierra la celebración de su bautismo goleador en la Copa del Mundo JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La diferencia del caso es que Yamal empujó de primera dentro del cuadro menor, mientras que Messi irrumpió al área grande y definió allí para anotar su apellido en el marcador contra los balcánicos. Ambos convirtieron por primera vez en el Mundial con la misma edad, aunque el español aventajó por 14 días al argentino: lo logró a los 18 años con 343 días, mientras que Messi celebró con 18 años y 357 días.

En la comparativa del presente y de la historia, Yamal también quedó por delante de Kylian Mbappé en cuanto al tiempo que les llevó celebrar un gol por primera vez en la competencia ecuménica: el francés tenía 19 años y 183 días al marcar en Rusia 2018, certamen en el que obtendría el título junto con Les Bleus.

Lo mejor de la goleada de España

España vs Arabia

En un viaje total por la historia de la Copa, Pelé se mantiene como el más joven en haber convertido por primera vez: lo hizo a los 17 años y 239 días, en Suecia 1958, cuando comenzó su leyenda y también se proclamó campeón (tal como ocurriría en Chile 1962 y México 1970).

Además de quedar entre los más jóvenes anotadores, Yamal volvió a ser contundente en sus definiciones afuera del campo de juego. Más allá de la lógica alegría por haber jugado desde el arranque y ser importante en la victoria española contra los saudíes, recordó las furibundas críticas de la prensa española tras el empate sin goles ante Cabo Verde.

Incontenible. Lamine, en acción, ante la desesperación de Al-Dawsari, capitán saudí Erik S.Lesser - FR53108 AP

“Queríamos desquitarnos, han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la España de antes”, enfatizó el jugador de Barcelona sobre los calificativos que distintos medios de su país le atribuyeron a la actuación contra el seleccionado africano en la primera fecha.

En ese sentido, calificó como “un tropiezo y nada más” a aquella igualdad que tuvo a Vozinha, arquero caboverdiano, como la inesperada y máxima figura de los 90 minutos. “Ahora tenemos que seguir así, hay que ganar”, redobló de cara al duelo con Uruguay, por la tercera fecha, cuando España intentará sellar su liderazgo en el grupo H.