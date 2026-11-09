Lanús quería vencer a Central Córdoba para evitar a River en los playoffs, pero otra vez hizo un gol en contra insólito

En el cierre de la etapa regular del torneo Clausura, Lanús concluía la fecha 16 con la obligación de imponerse a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades, si en sus pretensiones estaba escalar al cuarto puesto de la Zona A. De esa manera, escaparía del duelo de octavos de final ante River, en el Monumental. Sin embargo, le volvió a suceder lo mismo que la fecha pasada: se hizo un gol en contra inexplicable que lo limitó al 1-1.

Fue verdaderamente insólito lo ocurrido a los 31 minutos del primer tiempo con Tomás Guidara. Nadie debe poder explicar qué se le cruzó por la cabeza. Quizás, ni el mismísimo protagonista lo entenderá. No había transcurrido demasiado peligro en el arco granate, a excepción del remate lejano de Leonardo Sequeira que tomó desprevenido al arquero Nahuel Losada e impactó contra el travesaño, diez minutos antes.

En un primer tiempo en el que no pasaba demasiado, el lateral Tomás Guidara convirtió un gol en contra increíble. Central Córdoba

En la siguiente llegada, otra vez Sequeira sería protagonista, pero apenas por su desborde. Su centro exigido cruzaba toda el área chica sin que apareciera una pierna que la empujara a la red, pero no hizo falta: Guidara, lateral derecho de Lanús, se apresuró por la cercanía del delantero Diego Barrera y metió un pie para desviarlo. Evidentemente, su intención era enviar la pelota al tiro de esquina, pero por su posición tan centrada la terminó metiéndola pegada a un palo.

Incluso, si el defensor cordobés se inclinaba por sólo cubrir el recorrido del balón, el jugador del Ferroviario no llegaba a la definición y la pelota parecía tener destino de saque de arco o, en su defecto, de salida del área. Sin embargo, fue la apertura inesperada del marcador para el local. Guidara quedó sentado, pasándose la mano por la cabeza reiteras veces, incrédulo por lo hecho. Apenas fue su arquero el que se acercó a animarlo.

EL INSÓLITO GOL EN CONTRA DE GUIDARA



El defensor de Lanús quiso tirarla al córner, pero la terminó metiendo en el fondo de su arco para el 1-0 de Central Córdoba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rzXSUn4yLK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2026

Es verdaderamente insólito lo que sucedió con Lanús en los últimos dos partidos. El arco de Losada venía de ser vencido contra Gimnasia, de Mendoza, por culpa de otro gol en propia valla, tan o más insólito que el que se convirtió este domingo en Santiago del Estero. Porque una semana atrás fue Raúl Loaiza el que, en la Fortaleza, infló su red. Tras un doble esfuerzo defensivo sobre la línea que evitó el tanto mendocino, el colombiano se encontró con la pelota e intentó rechazarla hacia el córner, como pretendió Guidara, y la terminó colgando de un ángulo.

Aquello le costó al Grana sumar apenas un punto, ya que no pudo reponerse de la igualdad 1-1. Este domingo le sucedió lo mismo: en el partido que quería ganar para escalar a la cuarta posición, relegar a Defensa y Justicia a la quinta y así evitar el cruce frente a River (cuarto de la Zona B), debió correr de atrás para revertirlo. Y por más que le sobraron méritos para lograrlo e, incluso, convirtió el empate sobre el cierre de la primera mitad, no pudo volver a vencer la resistencia de Alan Aguerre.

LOAIZA QUISO DESPEJAR Y SE LO METIÓ EN CONTRA



Luego de dos chances de Gimnasia de Mendoza, el mediocampista de Lanús se terminó metiendo el gol en contra para el 1-1 del visitante.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/bZPe994wi5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026

A los 41 de la parte inicial, el destacado desborde de Marcelino Moreno derivó en su asistencia a Eduardo Salvio, que sólo debió esforzarse por empujarla a un arco semivacío. Justamente, Moreno viene siendo el hombre del que se habla en los pasillos de la entidad del sur del conurbano. Porque después de su última lesión, de la que volvió recientemente, se había creado una pequeña novela sobre su renovación.

En la dirigencia, comandada por Nicolás Russo, parecían aguardar el rendimiento del 10 en su regreso. “Los estoy esperando a ellos”, había declarado el jugador. En las últimas horas, las charlas se habrían activado y aquello parece encaminado. Por si quedaba alguna duda sobrevolando en la determinación, el enganche mendocino la despejó rápido.

“OTAMENDI ES UNA GLORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO” 🗣️



Izquierdoz elogió al defensor del Millonario en la previa del cruce entre Lanús y River por los octavos de final del Torneo Clausura.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SlcUWOSp26 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2026

“No nos servía esto. Queríamos jugar de local, con nuestra gente. Prepararemos un partido lindo que tenemos en 15 días”, comenzó declarando Carlos Izquierdoz, que volvió a mostrar su vigencia, corriendo de área a área en busca del segundo gol.

El compacto de Central Córdoba 1 vs. Lanús 1

Conforme pasaron los segundos empezó e encontrar la motivación: “Es lindo ir a jugar al Monumental, va a estar repleto de gente de ellos. ¿Qué desafío más lindo que el de ir y ganar? Con Lanús tuvimos grandes partidos en esa cancha".