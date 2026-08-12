Lanús volvió a ser un karma para Jorge Sampaoli: Valois marcó dos goles ante Talleres y se los dedicó a Colombia

En el estadio Mario Alberto Kempes, Lanús cambió toda la dinámica. Porque parecía que el dominio de pelota de Talleres, sin la necesaria profundidad para ser peligroso, sumado a un conjunto granate que no se afirmaba, llevaría el desarrollo a la igualdad sin goles. Sin embargo, en una ráfaga de trece minutos, la visita terminó goleando 3-0. Rompiendo así la racha de tres derrotas consecutivas y, como hace ocho meses, dándole un golpe a Jorge Sampaoli. Con un protagonista especial: Yoshan Valois convirtió su primer doblete en el club y se los dedicó a su tierra, afectada por el fuerte terremoto.

El colombiano ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo, con el resultado aún sin abrirse. Y terminó siendo importante en las tres conquistas, más allá de que el primero fue firmado por una gran maniobra individual del siempre cumplidor Dylan Aquino: tras un quite de Felipe Peña Biafore, Valois condujo unos metros en la mitad de la cancha y abrió hacia la izquierda para que el joven extremo encarara hasta el arco.

Dylan Aquino, siempre cumplidor ingresando desde el banco de suplentes o siendo titular para Lanús, abrió el marcador en el momento oportuno y le permitió a su equipo soltarse hacia la goleada. Lanús

Ese primer revés ya ocasionó que Sampaoli se tocara su cabeza, con la mirada incrédula al suelo, en medio del silencio que, de pronto, se hizo en el estadio. Valois no dio tiempo a una respuesta. Porque solo cinco minutos después, se impuso en el área entre los centrales Román Riquelme y Santiago Fernández y cabeceó a la red un centro preciso de Sasha Marcich.

Un gol especial. “Gacela”, como lo apodan, suele ofrecer en sus festejos la alegría tradicional de todo colombiano, pero esta vez había una causa ineludible. Se paró frontal a una de las cámaras para dedicárselos a su tierra en medio del desastre natural ocurrido en las últimas horas.

VALOIS PUSO EL SEGUNDO PARA LANÚS



El colombiano convirtió el segundo tanto para el Granate luego de un gran cabezazo



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Hizo dos gestos puntuales: la mano izquierda sobre su pecho y el puño derecho en alto, en un claro mensaje de apoyo y fuerzas que extendió con el amor enviado mediante el corazón que formó con los dedos de sus dos manos. Luego de los abrazos con sus compañeros y sin siquiera regalar una sonrisa, se arrodilló y se dispuso a agradecer y, sobre todo, rezar ante el sensible momento.

“Aprovecho este espacio para enviarle fuerzas a mi país, a mi tierra, que está pasando por un momento muy difícil. Creo que, a pesar de todo, saqué esa fuerza y valentía para jugar este partido tan importante”, interrumpió una de sus primeras respuestas a TNT Sports para darle la prioridad al mensaje que quería enviarles a sus compatriotas.

Fue una de las claras figuras del compromiso, correspondiente al cierre de la cuarta fecha del torneo Clausura. Porque, además de ese aporte que ya sentenció la historia en favor del conjunto del sur bonaerense, tendría tiempo para sellar su primer doblete con la camiseta que viste desde comienzos de año.

A falta de tres minutos, un pase largo lo invitó a correr junto al último hombre tallarín, Augusto Schott, al que le ganó en velocidad y fuerza. Se fue mano a mano y no dudó en un remate potente y raso que venció la resistencia de Ezequiel Unsain. Señaló el cielo, nuevamente sin sonrisas, y dedicó un baile característico de su nación.

Luego de que venciera a Platense por un contundente 4-0, Sampaoli recibió un cachetazo contundente que le redujo el valor a aquella goleada. Nada menos que ante Lanús, el equipo que en noviembre de 2025, mediante la tanda de penales, le ganó la final de la Copa Sudamericana cuando era el entrenador de Atlético Mineiro. El Grana aprovechó para reponerse de dos derrotas consecutivas por el campeonato y la eliminación ante Cienciano del propio certamen internacional.

GOLEADA EN CÓRDOBA Y SAMPAOLI NO LO PUEDE CREER



Valois puso el tercero del Granate y la cara de Sampa lo dice todo



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“Son dedicados al departamento de Chocó, que es donde más fuimos atentados por el temblor. Son personas fuertes, sabemos de dónde venimos y lo que luchamos. Estoy representándolos”, cerró el colombiano, conmocionado.