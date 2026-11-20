El comentario del partido ya está hecho. Las finales de la Sudamericana y la Libertadores no se jugaron, pero hay reflexiones grabadas en piedra antes de los resultados que surjan. Si los equipos argentinos alzaran las copas, el discurso de muchos apuntaría a ponderar el valor de un torneo habitualmente castigado por cantidad de equipos, formato y jerarquías recortadas. Sería el mejor guion posible para Claudio Tapia y compañía. Si los brasileños fuesen los ganadores, sobrevolaría nuevamente la idea de que las sociedades anónimas y las inversiones privadas componen lo que les falta a nuestros clubes. En el fútbol, sin embargo, nada es tan lineal.

Los discursos se acomodan de acuerdo a los resultados y a las conveniencias. En la semana, el presidente de la AFA valoró que tres equipos hayan llegado a la última fecha con chances de ganar la tabla anual. Pero esa idea de que todos pueden ser campeones, alejada de lo que sucede en la Bundesliga y la liga francesa entre otros ejemplos, sucedió como norma casi histórica en la Argentina. En la década del 80, en la que primero se jugaban un Metropolitano y un Nacional para luego desarrollarse torneos anuales de todos contra todos, hubo nueve equipos que ganaron un título. En la de 2010, se contaron doce campeones distintos. Se trata del espíritu competitivo, más la calidad de toda la vida, que distinguió siempre al futbolista argentino.

Esa mezcla será la clave en las dos finales que se acercan. Será, también, una nueva manera de medir a los representantes de las potencias en el continente. Aunque cada equipo persiga su gloria y no la nacional, Argentina y Brasil ponen en juego sus números.

🤯🇦🇷🇧🇷 Argentina y Brasil están IGUALADOS EN TÍTULOS DE COPA LIBERTADORES a lo largo de toda la historia.



Estudiantes y Palmeiras definen. 🍿 pic.twitter.com/mcun5Q5SmR — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2026

La clasificación de Estudiantes frente a Flamengo cortó una tendencia lapidaria de los cinco años anteriores: los brasileños habían ganado 21 de 24 series de Libertadores contra argentinos. La cuenta se inició en 2021, casualmente el año en el que la selección argentina ganó la Copa América en el Maracaná, comenzó su cosecha de títulos y se apagó la de su rival, incluidas una goleada en el Monumental y otra victoria en Río de Janeiro en ese lapso. El Brasileirão eleva la vara, pero a la selección no la alcanza.

Desde 2019 los equipos argentinos sólo pudieron coronarse en la Sudamericana. Racing (justamente dejando en el camino a tres brasileños), Lanús (le ganó en la final a Atlético Mineiro) y Defensa ganaron el segundo torneo de relevancia. La Libertadores se ve desde lejos: el fútbol argentino depende de Estudiantes para no caer en la racha más larga sin campeones de Libertadores, que por ahora alcanza siete ediciones como el período entre 1987 y 1993.

Lanús, último campeón internacional de la Argentina: en 2025 venció a Atlético Mineiro, justo el actual rival de Boca, por la Copa Sudamericana; luego, en febrero de 2026, el Granate se llevaría la Recopa ante Flamengo Buda Mendes - Getty Images South America

La economía resultó un obvio diferencial negativo. En estos años Flamengo, por ejemplo, armó un seleccionado de resto del mundo contra el que no habían podido los nuestros. Pero no es el único factor. A veces, los detalles cayeron en contra. O sucedió que algunos partidos parejos se resolvieron simplemente por un par de jugadas. También ocurrió algo fundamental: el torneo local no generó un gran equipo. Hubo muchos que festejaron, ninguno de época. La fugacidad conspira. Basta con clasificarse a octavos de final y ganar cuatro definiciones por penales para ser campeón. Más allá de que ahora, si las copas se quedan en la Argentina, la interpretación será antojadiza y oportunista.

El paso de sociedades civiles a anónimas en el fútbol brasileño no puede ser la única explicación de la brecha. En primer lugar, Flamengo y Palmeiras, los clubes más poderosos del último lustro, no son SAD. Botafogo, que ganó la Libertadores en 2024, cayó en deudas numerosas después de aquel título. Se cuenta poco, pero algunas deudas de acá se originan allá. Unión reclama desde hace meses lo que le corresponde de la venta de Juan Nardoni y Racing se justificaba en que Gremio no le pagaba. Cristian Malaspina, presidente del necesitado Argentinos, aseguró en la semana que Fortaleza no cumplió lo que debía por la compra realizada el año pasado del delantero José Herrera. En 2024 Newell’s vendió a Juan Sforza al Vasco da Gama, que no abonó en los plazos firmados y, en un proceso amparado por la Justicia de Río, podrá terminar de pagar las cuotas en... ¡2039!

En las semifinales recientes, Boca y Estudiantes desnivelaron el historial de series decisivas entre equipos por copas internacionales. Los argentinos quedaron 121-120 arriba; mejor en la Sudamericana (36-32) que en la Libertadores (43-48). Se puede decir que los números están en buenas manos. Ningún club tiene más triunfos contra equipos brasileños que Boca: su historia establece un parcial de 28-14. Y Estudiantes fue el último que pudo ganarle una final de Libertadores a un brasileño (en 2009, a Cruzeiro). Desde allí, Corinthians venció a Boca, Gremio a Lanús, Flamengo a River y Fluminense a Boca.

Con Marcos Rojo a la cabeza, el festejo de Estudiantes en el corazón del Maracaná, donde el Pincha dejó atrás a Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores MAURO PIMENTEL - AFP

La final de la Sudamericana representa la pelea preliminar. No es la Copa que obsesiona a Boca, claro. Pero se transformó en el frente más importante de los varios que tiene hasta fin de año. Ya liberado de la necesidad de un título con la tabla anual local, la presión de los 18 años sin un logro internacional se atenúa. Esta vez los refuerzos de Riquelme fueron aciertos, Paredes le había dado liderazgo y funcionamiento, y Arruabarrena le dio ambición y seriedad. Un combo suficiente para ser más competitivo que en otros momentos. Para sentirse no sólo a la altura de los brasileños, sino incluso por encima.