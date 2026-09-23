Las lesiones vuelven a golpear a la selección: Almada y Foyth, las primeras bajas post Mundial

Lo dijo Lionel Scaloni: más allá del escollo que significó España en la final, el principal rival con el que tuvo que lidiar la selección durante la Copa del Mundo fueron las lesiones. No solo por la desafectación de Leonardo Balerdi, luego reemplazado por Marcos Senesi, sino también por la cantidad de futbolistas que llegaron al torneo con problemas físicos y terminaron sumándose tarde al equipo, en una carrera contrarreloj, como Cristian Romero, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel. Y en el comienzo de la era post Mundial, el problema volvió a aparecer: en el segundo día de entrenamiento en Ezeiza se confirmaron las bajas de Thiago Almada y Juan Foyth.

La situación del mediapunta de River era la más esperada. El sábado, Almada dejó la cancha a los seis minutos del primer tiempo ante Huracán y luego se confirmó un desgarro grado 1 en el cuádriceps de la pierna derecha.

El mediapunta fue reemplazado al comienzo de River-Huracán: estará ante Benín, pero solo para participar del homenaje a Messi Rodrigo Valle - Getty Images South America

El exAtlético de Madrid debía cumplir una fecha de suspensión por la gresca con los jugadores españoles después de la final en Nueva Jersey, por lo que de todas maneras no iba a viajar a Córdoba para el amistoso del 30 de septiembre ante la Verde. La idea, sin embargo, era que pudiera sumar minutos si evolucionaba rápido, ya fuera ante Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental, o frente a Benín, tres días después, en la despedida de Lionel Messi.

Ese día, de todas maneras, Almada estará presente por el homenaje que realizará la AFA y que contará también con varios de los futbolistas que fueron campeones del mundo en Qatar 2022.

Lionel Scaloni había convocado a 37 futbolistas y en las próximas horas definirá si suma reemplazos para Almada y Foyth Prensa AFA

Thiago ya se había entrenado de manera diferenciada el lunes, en la primera práctica en Ezeiza, junto con Tagliafico y Tobías Andrada. El lateral de Lyon sufrió una lesión muscular el 16 de septiembre, durante el triunfo 2-1 ante Anderlecht por la Europa League. Andrada, en tanto, también había sido reemplazado en River-Huracán por una molestia, aunque luego no se detectó ninguna lesión.

Almada regresará ahora a River para continuar con la recuperación y apuntar al partido ante Sarmiento, previsto para el 7 de octubre en Junín.

El caso de Foyth tampoco causó demasiada sorpresa. El defensor se había quedado afuera del Mundial por la rotura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en enero jugando para Villarreal y había vuelto a ser convocado para esta triple fecha FIFA.

Juan Foyth se había quedado afuera del Mundial por una rotura del tendón de Aquiles JOSE JORDAN - AFP

Su regreso era importante para Scaloni porque podía jugar tanto en la zaga como en el lateral derecho, un puesto en el que no citó a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina debe cumplir siete fechas de suspensión.

Foyth había sido citado por encima de Senesi, uno de los futbolistas que estuvieron en el Mundial y que no repitieron en esta lista. Sin embargo, un dolor muscular ya lo había marginado de los últimos dos partidos del Submarino Amarillo y finalmente ni siquiera viajó a la Argentina para integrarse a los entrenamientos en Ezeiza.

La selección se entrenará hasta el martes en Ezeiza y luego viajará a Córdoba para enfrentar a Bolivia Prensa AFA

Por estas horas se definirá si Scaloni decide sumar futbolistas en reemplazo de Almada y Foyth. De todos modos, se trata de una convocatoria numerosa: la lista original tenía 37 jugadores y, con estas dos bajas, quedó reducida a 35.

El plantel se entrenó este miércoles por la mañana a puertas cerradas y continuará con las prácticas en Ezeiza hasta el martes, cuando viajará a Córdoba para disputar el primero de los tres amistosos. El lunes se podrán observar los primeros 30 minutos del entrenamiento y el martes Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa.

La era post Mundial comenzó con el mismo problema que marcó el cierre de la Copa, aunque esta vez el técnico tiene más variantes y bastante más tiempo para encontrar soluciones.