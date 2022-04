Las perlitas del sorteo del Mundial Qatar 2022

La Selección argentina y sus rivales conocen este mediodía cómo se conformará la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. En la previa del sorteo y tras la llegada de las comitivas de los países al Centro de Exhibiciones y Congresos de la capital Doha hubo varias perlitas, algunas de los cuales tuvieron como protagonistas a astros nacionales como Diego Maradona y Sergio “El Kun” Agüero.

13.15 Los memes de la mascota del Mundial

Luego de que se revelara la identidad de la mascota del Mundial, La’eeb, las redes sociales se llenaron de memes alusivos. El personaje fue presentado en un video animado y se trata de un turbante, un elemento típico de la cultura árabe. Sin embargo, los usuarios desplegaron su creatividad y bromearon con su parecido con un fantasma y hasta con artículos de limpieza.

Laeb (Liberación), la mascota de Qatar 2022

👻 La mascota del Mundial de Qatar 2022. pic.twitter.com/fIRIenv5Rs — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) April 1, 2022

Ya me compré mí peluche de la mascota de Qatar 2022 pic.twitter.com/W2zwRwGEXx — 𝘚𝘤𝘰𝘤𝘤𝘰𝘱𝘦𝘵𝘢𝘻𝘰 ت (@scoccopetazo) April 1, 2022

Vendo mascota oficial del mundial Qatar 2022



Si no sabe de mascotas no opine pic.twitter.com/rL718vm5ad — Peteco Petaca (@petecopetaca_) April 1, 2022

12.30 “Que no nos toque Alemania”

Sergio “Kun” Agüero, uno de los invitados a la gala de la FIFA, habló con TyC Sports y reconoció que preferiría que a la Selección no le toque enfrentar a un país en particular durante la fase de grupos. “Vamos a intentar que no esté Alemania, pero hay que estar tranquilos. Hay que tener fe que va a estar todo bien. Nosotros estamos bien. Nosotros decimos a quién no queremos, pero ellos también están en esa. Están ahí frunciendo..., están todos también pendientes”, expresó.

12.15 Homenaje a Maradona

En la previa del sorteo del Mundial se dio a conocer la canción oficial del torneo: “Hayya Hayya (Better Together)”, interpretada por Trinidad Cardona, Aisha y Davido. El tema fue publicado junto a un video con varias imágenes alusivas, la primera de las cuales homenajea a Diego Armando Maradona. En una breve secuencia, el fallecido astro argentino aparece con la camiseta nacional y sonríe mientras festeja un gol con el puño en alto.

Noticia en desarrollo