Las posiciones del torneo Clausura: cómo quedaron Boca y River con la 11ª fecha en juego

El fútbol argentino regresó este fin de semana con los duelos de la 11a. fecha, que se cerrará este lunes, pero le quedará un duelo postergado. Todo comienza a definirse poco a poco en los grupos, a falta de cinco jornadas. Boca ganó y quiere llevarse todo. River no jugó, pero aprovechó el receso para recuperar fuerzas de cara al cierre de la temporada.

El Xeneize goleó el viernes a Unión por 3 a 0, por el grupo A. Lo empezó ganando con el gol de Lautaro Di Lollo, pero Rodolfo Arruabarrena mandó a la cancha a Leonel Flores, que liquidó el encuentro. Boca jugó un gran partido atraviesa un presente muy bueno con 16 partidos sin derrotas. Por la misma zona, Instituto, que derrotó con autoridad a Independiente por 4-1, quedó como único líder y al borde de la clasificación a los playoffs. El Rojo salió de la zona de las copas y por ahora, está en el último cupo que da lugar a los octavos del torneo.

Boca continúa avanzando en la tabla anual. La mejoría en el torneo local -sumó 13 de los últimos 15 puntos en juego- le permitió escalar hasta el segundo puesto. El Xeneize suma 50 puntos, con +19 de diferencia de gol. Igual que Argentinos (50 unidades y +12). El Bicho pasa por un gran momento: derrotó 2 a 1 a Tigre y quedó primero en el grupo B y tercero en la general. Tanto el Xeneize como el equipo de La Paternal se acercaron al líder, Independiente Rivadavia (52), que empató ante Gimnasia (LP). Vélez (48) los puede pasar a los dos si le gana a Platense este lunes en el estadio José Amalfitani. la lucha por la tabla anual será muy disputada hasta el final.

El presente del Xeneize es para que todos sus futbolistas y sus hinchas se ilusionen. El equipo de Arruabarrena tiene la mira en cuatro objetivos: el Clausura, la tabla anual, la Copa Argentina -buscará la final ante Banfield- y la Copa Sudamericana. San Lorenzo no levanta cabeza. Está fuera de los playoffs, y sin chances en la anual, en la que aparece 20°, tras la dura caída ante Defensa y Justicia, que empieza a trepar. Está segundo en la zona A y con 40 unidades en la anual se acerca a la zona de copas internacionales.

Huracán le ganó a Aldosivi y empieza a levantar. El Globo lleva siete partidos sin perder y cuatro victorias en fila. El equipo de Diego Martínez llegó 19 puntos y está tercero en la zona B. Además, alcanzó las 41 unidades en la tabla general y sueñan con meterse en la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año. Belgrano, último campeón del fútbol argentino, que ya se aseguró su boleto en la próxima Libertadores, ganó el clásico cordobés en una de las últimas jugadas y está segundo en el grupo B.

River no tuvo acción este fin de semana. Luego de lo que fue la caída ante Huracán por la fecha 10 el pasado 19 de septiembre, no volvió a jugar. Desde la dirigencia del Millonario le solicitaron a la AFA la postergación de su duelo por esta jornada ante Sarmiento debido a que varios jugadores del plantel fueron citados por la selección argentina para los compromisos de la fecha FIFA y también para el partido despedida de Lionel Messi del próximo martes 6.

Leonardo Ponzio aprovechó todo este tiempo realiza una minipretemporada futbolística en el River Camp. En este freno se aprovechó para disputar dos duelos amistosos: triunfo 3-2 ante Vélez el pasado 26 de septiembre y goleada 6 a 0 este sábado ante Atlético Escobar, equipo que milita en el Federal A. River volverá a jugar recién el sábado 10 de octubre como local ante Estudiantes de Río Cuarto y completará de este modo 21 días sin jugar. El duelo de la fecha 11 ante sarmiento lo disputará el miércoles 14 de octubre en Junín.

Vale destacar que el Millonario mantiene su paso irregular en el Clausura, con más derrotas (5) que victorias (4). Por el momento, están fuera de la zona de clasificación a los playoffs por el momento. Sin la Copa Argentina ni la Copa Sudamericana, a los dirigidos por Ponzio sólo les queda el torneo local y la tabla anual, en la que también están en una situación delicada: están ubicados en el octavo escalón, con 42 puntos. Muy cerca está Estudiantes, que con 41 lo puede superar si este lunes derrota a Gimnasia de Mendoza.

River estará 21 días sin jugar; el entrenador Leonardo Ponzio aprovechó el parate y realizó una mini pretemporada con los futbolistas con los que contaba Gonzalo Colini - La Nación

Por el momento, a River le alcanza para entrar en la Copa Sudamericana 2027. Para llegar a la Libertadores por la anual, el panorama es más complejo: está ocho puntos abajo de Argentinos, hoy tercero, con varios equipos por encima, y casi obligado a ganar todo lo que viene para abrirse paso entre la maraña de adversarios.

En cuanto al descenso, poco ha cambiado: Estudiantes de Río Cuarto continúa último en la tabla anual a diez puntos del 28°, Riestra, que este lunes recibe a Central Córdoba, de Santiago del Estero (24). Los santiagueños pueden comprometerse en la clasificación por promedios, tabla en la que por ahora está dejando la categoría Aldosivi, que cayó ante Huracán.

Tablas de Torneo Clausura

Tabla anual