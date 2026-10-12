Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: cómo están Boca y River

La Tabla Anual fue mirada con desconfianza (y también con polémica) cuando a fines del año pasado la AFA resolvió, casi llegando al epílogo del certamen, agregar un título oficial que involucraba al equipo que más puntos sumó durante todo el año, tomando como referencia las unidades conseguidas las 32 fechas del Apertura y el Clausura, sin contar los posteriores playoffs. El “título por escritorio”, fue el paladar futbolero y correspondió a Rosario Central. Pero ahora, la posibilidad en 2026 y a cuatro fechas del final, genera una gran expectativa. A tal punto que hay diez equipos separados por 7 puntos.

Independiente Rivadavia continúa como líder (52), pero fue goleado 5 a 0 por Rosario Central, que también se acerca. El Canalla llegó a 50 y quedó cuarto. Argentinos Juniors es el tercero, también con 51. El Bicho no supo aguantar la victoria parcial ante Platense e igualó 1 a 1. Sin embargo, todo puede modificarse este lunes en la lucha por la anual: si Vélez derrota a Lanús, quedará como único líder con 52 puntos y mejor diferencia de goles (+12 a +10) que la Lepra mendocina. Ahora el 6° es Belgrano (48), Instituto tiene 47 y quedaron tres equipos con 45: Estudiantes, River y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Guillermo Barros Schelotto saluda a Ronaldo Martínez, que viene de convertir ante Platense Juan Manuel Baez-FOTOBAIRES

Este fin de semana se jugó la 12ª fecha, que se cerrará este lunes, pero en los grupos se empieza a avizorar a aquellos que de a poco van logrando el objetivo de meterse a los playoffs. Además, el mencionado liderazgo de la tabla anual, que tendrá un cierre muy ajustado hasta la última fecha y Boca es uno de los que empuja. River ganó y no pierde la esperanza. Tiene un partido menos y si lo gana también puede quedar bien posicionado.

A Boca se le frenó su andar victorioso. El Xeneize igualó ante Instituto 2 a 2 y llegó a 21 puntos en la zona A, que lidera justamente La Gloria. El equipo de Arruabarrena se acerca a la clasificación a los primeros ocho que se meten a playoffs. En ese plano, Defensa y Justicia que le ganó a Unión quedó segundo con 24. Además, el Xeneize se lamentó no haber sumado de a tres en Córdoba porque algunos resultados le permitieron acercase a los primeros puestos de la tala anual, donde suma 51 y por ahora está segundo.

River venció a Estudiantes de Río Cuarto y bajo el interinato de Leonardo Ponzio ganó 12 puntos de los 15 que jugó, lo que le permitió ubicarse noveno para acercarse a los primeros ocho del grupo B y continuar en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, sigue expectante e ilusionado con el objetivo del alcanzar la Libertadores. El Millonario suma 45 puntos en la general y tiene la posibilidad de llegar a 48. Este miércoles, River visita a Sarmiento para eliminar el único asterisco que le queda a este campeonato.

River visita a Sarmiento; un triunfo acomodaría al Millonario en los playoffs y lo acercaría a los primeros puestos de la tabla anual Manuel Cortina

Ante el Verde jugará por el choque de la undécima fecha, que no se disputó el pasado fin de semana debido a que la dirigencia del Millonario le solicitó a la AFA la postergación de su duelo porque varios jugadores del plantel habían sido citados por la selección argentina para los compromisos de la fecha FIFA y también para el partido despedida de Lionel Messi que se disputó el martes 6. Un triunfo lo dejaría a tres unidades del Xeneize, el último en meterse, por ahora, a la próxima Libertadores.

San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Deportivo Riestra y se aferra a un solo sueño. Con 36 puntos en la general, está lejos de la clasificación a las competencias internacionales, pero con 14 unidades en la zona A, no pierde la ilusión de meterse entre los primeros ocho que se meten e los playoffs.

Racing parecía levantarse un poco tras sus dos victorias consecutivas ante Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto, pero la derrota de este domingo 2 a 0 ante Belgrano lo dejó realmente complicado de cara a los únicos dos objetivos que le quedaban. Con 11 puntos en el grupo B quedó a siete de Independiente Rivadavia, el último de los que se está clasificando a playoffs. Por otro lado, si River gana del próximo miércoles, quedará a ocho unidades. Además, la Academia quedó muy lejos en la Tabla General. Suma solo 32 puntos y matemáticamente estaría quedando afuera de todo. El próximo fin de semana recibirá a Independiente en el clásico de Avellaneda y en 15 días visitará a River, dos partidos que servirán solamente para cambiar un poco la mala temporada que viene atravesando.

La derrota de Racing ante Belgrano

En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto decretó la pérdida de la categoría de manera definitiva en la derrota ante el Millonario de este sábado. El León del Imperio descendió por los promedios, peor también es el último en la Tabla Anual y en este contexto, quien se está yendo a la Primera Nacional es Aldosivi. El Tiburón perdió 3 a 1 ante Sarmiento de Junín, suma 16 unidades en la tabla general y a falta de 12 puntos quedó a seis unidades de Deportivo Riestra (22), el único equipo al que puede alcanzar en la recta final del campeonato.

Tablas del torneo Clausura

Tabla anual