Latvia vs. Armenia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Latvia y Armenia correspondiente al grupo C2 de la Liga de Naciones se disputará este domingo 15 de noviembre a las 11.00 h en el Skonto Stadions de la ciudad de Riga.

El momento de los equipos

Latvia llega al compromiso tras una reciente caída por 2-1 frente a Montenegro, buscando recuperar el terreno perdido en esta etapa del certamen. Por su parte, el seleccionado de Armenia arriba a este encuentro luego de igualar 1-1 ante Chipre en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta sexta jornada con la necesidad de ajustar sus piezas defensivas. Mientras Latvia intenta fortalecer su localía en el Skonto Stadions, Armenia buscará trasladar la solidez mostrada en su empate anterior para intentar imponer condiciones fuera de casa.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo C2, donde cada punto es vital para definir las posiciones finales de la zona en la recta conclusiva de esta edición de la Liga de Naciones.