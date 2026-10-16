Lautaro Martínez se mostró enojado por las teorías conspirativas de la final de la Argentina y España en el Mundial 2026: “Es molesto”

Lautaro Martínez habló sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026, donde la selección argentina perdió 1-0 contra España, y se mostró irritado por las hipótesis que surgieron en redes sociales sobre el desempeño del conjunto. “Cuando se habla de estas teorías molesta porque quedó reflejado que dimos todo”, expresó.

En una entrevista con AFA Estudio, Martínez habló sobre el partido contra Inglaterra y la final de la Copa del Mundo. El actual futbolista del Inter marcó el agotamiento físico que sufrió el seleccionado tras el partido contra el conjunto inglés y cómo influyó posteriormente en la final, donde permaneció en el banco de suplentes.

Lautaro Martínez festeja luego de la victoria de la Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

“Yo creo que el partido contra Inglaterra nos quitó mucha energía. Dimos hasta lo que no teníamos. Y en la final también. Ver jugadores como Nico [Tagliafico], el ‘Cuti’ [Romero], el ‘Licha’ [Martínez], que les tocó salir; como Gonzalo [Montiel], Leo [Messi], Julián [Álvarez] y bueno, te puedo seguir nombrando”, detalló.

Sostuvo que había jugadores que “no podían caminar y seguían corriendo”. “Hasta la última jugada tuvimos posibilidad de ganarlo. Entonces, cuando se habla de esas teorías, molesta, pero molesta por el sentido de que está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos. No se dio. El rival fue superior”, admitió.

Lautaro Martínez se abraza con Julián Álvarez mientras Alexis Mac Allister permanece en el piso tras la victoria de la selección argentina frente a Inglaterra George Walker IV - AP

Contó que el golpe fue duro porque durante la era de Lionel Scaloni sufrieron pocas derrotas. Sin embargo, el entrenador les había hablado al respecto.

“Me acuerdo que en Qatar [Scaloni] lo había dicho, que iba a llegar el momento que íbamos a perder y bueno, llegó en una final. Duele, duele el doble, te deja una herida importante, pero lo más importante es volver a levantarse y querer competir como lo hicimos todos estos años. Y yo creo que estamos preparados y con muchas ganas de seguir compitiendo a máximo nivel y para dejar a la Argentina lo más alto posible”, señaló.

El partido contra Inglaterra

Martínez se refirió a la semifinal del Mundial 2026 y el “condimento especial” que representó para la Argentina dado el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas frente a Reino Unido. “Era un partido especial, por todo lo que es la historia y, más allá de eso, porque queríamos volver a jugar una final del mundo. Creo que nos convirtieron un gol, pero siempre seguimos manejando la pelota, intentando y haciendo lo que nosotros sabemos hacer”, rememoró.

Sostuvo que la previa del encuentro fue “muy intensa”: “Se respiraba algo particular. Había algo especial en la manera de hablar, de transmitir un mensaje al compañero. Era siempre el mensaje de la lucha, de tratar de ganar los duelos, y creo que lo hicimos de una manera importante porque es un partido que va a quedar grabado para siempre”.

Lautaro Martínez y Enzo Fernández, los autores de los goles contra Inglaterra SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para el futbolista, Inglaterra “fue muy superior” durante el primer tiempo, donde “marcó la diferencia físicamente”. Sin embargo, la selección argentina salió con “otra mentalidad” para la segunda mitad del encuentro.

“Los cambios hicieron que ellos cambiaron la manera de presionar y de jugar, y eso nos dio un beneficio a nosotros. Creamos muchísimas situaciones. Parecía que no era el día y al final logramos convertir los dos goles en el último momento del partido. Fue alegría triple”, expresó.

El gol de Lautaro Martínez ante Inglaterra Soobum Im - FIFA - FIFA

Luego, reconoció el peso que tuvo su gol en la historia de la selección argentina, ya que fue el que definió la victoria frente al conjunto inglés.

“Lo vi muchísimas veces. Hasta el día de hoy me sigue apareciendo. Tengo los videos guardados en el teléfono. Es un gol que va a quedar en el recuerdo para toda la vida, porque una semifinal del mundo en un contexto como el que estábamos viviendo... Va a quedar marcada la fecha, el estadio, el color de camiseta, el número”, aseguró.