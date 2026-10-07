El desconsolado llanto de Scaloni durante la despedida de Messi

La noche de la selección argentina comenzó llena de emotividad durante la llegada del plantel al estadio Monumental de River Plate, donde se pudo observar a Lionel Messi con lágrimas en su cara mientras aún estaba en el micro. Tras esto, al momento del himno nacional, fue el propio Lionel Scaloni quien no pudo contener el deseo de llorar por lo que les tocaba vivir: el final de una de las etapas más gloriosas de la historia de Argentina.

Mientras todos observaban la reacción de Messi, la cámara de la transmisión se quedó con el entrenador, quien ni siquiera pudo aguantar su emoción hasta la parte del himno con letra y cayeron varias lágrimas por su rostro. Esto terminó por quebrar a cientos de personas, que no tardaron en comentar lo ocurrido en redes sociales.

Messi tampoco pudo contener su emoción durante su último himno argentino Manuel Cortina - LA NACION

Una de las particularidades durante el himno argentino fue que Messi eligió no cantarlo, mientras se pudo ver que tragó saliva varias veces con un evidente gesto de emoción. Ya en el final de este momento, el delantero de Inter Miami CF no pudo contenerse más y mostró sus ojos llorosos antes del inicio del partido.

Con respecto a Scaloni, no es la primera vez que llora durante su estadía en la selección argentina, donde incluso él mismo reveló que los jugadores lo apodaron “La Llorona” por sus constantes emociones a la hora de hablar con ellos. Incluso, en la serie El Método Scaloni, Rodrigo De Paul contó que el entrenador no pudo dar la charla antes de la final del Mundial de Qatar 2022, aunque sus lágrimas sirvieron como mensaje para dar a entender lo que quería decirles.

Scaloni nunca ocultó su emoción en la selección argentina, incluso desde su etapa como interino Captura TyC Sports

Además de la despedida de Lionel Messi, está confirmado que es el último partido de Nicolás Otamendi, que incluso anunció su despedida de la selección argentina antes del Mundial 2026. Por otro lado, hay rumores que indican que podría ser el cierre de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes se sumaron únicamente para disputar el tercer amistoso ante Benín.