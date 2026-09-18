Harry Kane habló de la derrota de Inglaterra frente a la Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Messi

Dos meses después del Mundial 2026, Harry Kane habló del “difícil momento” que vivió cuando la selección de Inglaterra fue derrotada por la Argentina en las semifinales. En una entrevista, el delantero y candidato al Balón de Oro brindó detalles de aquel encuentro y de su charla con Lionel Messi.

“Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera”, expresó.

Pero en su respuesta se enfocó principalmente en su respeto por Messi, el capitán de la Argentina con el que charló una vez finalizado el partido.

“Tengo muchísimo respeto por Messi. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que ésa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”, opinó.

Harry Kane tras la derrota frente a la selección argentina ODD ANDERSEN - AFP

Inglaterra estuvo a pocos minutos de eliminar a la selección argentina, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez revirtieron el marcador sobre el final, que terminó 2-1 a favor del conjunto de Lionel Scaloni. Un resultado que el entrenador del conjunto británico, Thomas Tuchel, calificó recientemente como una “herida abierta”. Kane era el capitán en aquel día en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

El futbolista brindó detalles sobre el intercambio que compartió con Messi: “De aquel día recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata un Mundial. Los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor”.

“Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol”, recordó.

Lionel Messi abraza a Harry Kane después de la semifinal Erik S. Lesser - FRE53108 AP

Kane se presenta como uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro junto a Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, entre otros. Incluso al hablar del galardón se refirió al astro del fútbol.

“Es complicado. Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida. Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia [tras los 82 en 69 en la 11-12 de Messi] habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello”, señaló.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Harry Kane, los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 Canchallena

Y sumó: “Sólo puedo agradecer a mis compañeros y a todos los que me ayudaron a que fuera posible. Pero el Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan. Desde mi punto de vista, la temporada pasada ya es pasado. Ahora estoy centrado en esta y tengo ganas de ver qué más puedo hacer. Sé que se va a hablar mucho del Balón hasta octubre, porque es un gran premio”.

También mencionó el honor que sería si ganara la Bota de Oro por tercera vez, algo que no obtuvo ningún otro jugador por debajo de Messi (que tiene seis) y Cristiano Ronaldo (que tiene cuatro).

“Messi y Ronaldo dominaron el fútbol durante toda una generación. Son dos de los mejores de la historia. Formar parte de esa conversación ya es algo especial. Es un objetivo. Como delantero, se espera de mí que marque goles. La Bota de Oro no es mi único objetivo, pero, por supuesto, sé que, si la gano, también estaré ayudando al equipo. Así que todo eso simplemente me motiva”, detalló.

“Una herida abierta”

El pasado jueves Thomas Tuchel se refirió a la semifinal de la Copa del Mundo, donde Inglaterra ganaba 1-0 pero el resultado fue revertido pocos minutos antes del final. Tras la eliminación, el entrenador fue duramente cuestionado por proteger la ventaja en el tramo decisivo, en lugar de responder con una postura más ofensiva ante el avance argentino.

“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo”, señaló en Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo, un documental de la Federación Inglesa (FA) sobre el recorrido del seleccionado en el Mundial.

“Nadie lo quería más. Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes”, reconoció el técnico.

Thomas Tuchel durante el Mundial 2026 FRANCK FIFE - AFP

Sin embargo, no limitó su explicación a aquello que Inglaterra pudo haber hecho de otra manera. Buena parte de su análisis estuvo dedicado a lo que encontró enfrente, el conjunto de Lionel Scaloni. El alemán destacó la mentalidad del seleccionado subcampeón del mundo y puso la mirada en una dimensión emocional que, según su lectura, adquirió todavía mayor relevancia por tratarse de un cruce con los ingleses.

“Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra...”, sostuvo.