Lazio deberá indemnizar a una futbolista por rescindirle el contrato mientras estaba embarazada

El equipo femenino de Lazio fue condenado a pagar una indemnización a su exfutbolista Maja Gothberg (sueca, de 28 años) después de comprobarse que le rescindieron ilegalmente el contrato mientras estaba embarazada. Lo dictaminó este miércoles el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y se trata de un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

En el verano europeo de 2024, el club romano y Gothberg negociaban la renovación del contrato (la sueca había llegado a la capital italiana el verano anterior). Si bien no habían firmado la extensión oficial, el club y la jugadora tenían acordados los puntos principales del nuevo acuerdo. Pero antes de la firma definitiva, Gothberg descubrió que estaba embarazada. Según el diario francés L’Equipe, la futbolista “decidió ser transparente con su club, lo que desencadenó el conflicto”.

La futbolista sueca Maja Gothberg jugando para Lazio en un partido de la Serie B, en 2024 Marco Rosi - SS Lazio - Getty Images Europe

Lazio sostuvo que no había ningún acuerdo ni contrato con Gothberg, quien, por su parte, alegó que el club rescindió el contrato tras enterarse de su embarazo. La jugadora llevó el caso a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que falló en su contra. Pero luego decidió apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que dictaminó que había sido perjudicada injustamente debido a su embarazo. Según distintos informes, la existencia de mensajes de WhatsApp demostraron la existencia de un acuerdo contractual y que Lazio estaba al tanto del embarazo de Gothberg, algo que el club negó inicialmente. Esas pruebas fueron determinantes en la decisión del TAS.

La sentencia del TAS ordenó a Lazio a pagarle una “indemnización salarial y una indemnización por daños morales” a Gothberg, cuyos montos no se publicaron oficialmente [el medio estadounidense The Athletic informó que habrían sido 69.000 euros]. El círculo íntimo del club romano habría revelado que el embarazo de la jugadora sueca fue “sin su consentimiento”, una violación de la privacidad que, en la última instancia, también la benefició. Es más: varias compañeras de equipo se pusieron en contacto con Gothberg para preguntarle si la noticia de su embarazo era cierta.

La futbolista Maja Gothberg, actuando para la selección de su país, Suecia NurPhoto - NurPhoto

“La sentencia del TAS también sienta un importante precedente en torno a la confidencialidad de la información médica relacionada con el embarazo y pone de manifiesto que el Reglamento de Maternidad de la FIFA”, comunicó FIFPRO, el sindicato de futbolistas profesionales.

Gothberg fue habitualmente titular durante la temporada 2023/24, en la que Lazio ascendió a la Serie A, y las partes negociaron un nuevo vínculo para la temporada 2024/25, aunque no se firmara ningún precontrato. Lazio negó cualquier tipo de “discriminación” y que algún miembro del club hubiera revelado el embarazo, pero el TAS sentenció que un miembro del cuerpo técnico se lo había comunicado a las jugadoras sin el consentimiento de Gothberg, incumpliendo el deber del club de proteger su información médica. “Esta es una sentencia histórica”, celebró el FIFPRO.