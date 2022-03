Leandro Díaz, Mauro Boselli y los goles que tapan los defectos defensivos de Estudiantes

A uno le dicen Loco y el otro desafía al tiempo. Los dos son centrodelanteros. Conforman un dúo explosivo. Son Leandro Díaz y Mauro Boselli, los grandes responsables de esta actualidad de Estudiantes. Un presente a puro gol.

El Pincha no encuentra solidez. Le convierten siempre. A Ricardo Zielinski, de defensivo sólo le queda la etiqueta. El rótulo. Lo que ocurre es que el conjunto platense tapa su fragilidad con la capacidad goleadora de sus puntas: dos buenos atacantes que, además, están encendidos. Díaz y Boselli convirtieron el 70 por ciento de los tantos que hizo Estudiantes en el año.

La participación de Leandro Díaz y Mauro Boselli en Estudiantes vs. Arsenal

Lo de Díaz es una continuidad: el delantero tucumano cerró el 2021 con una racha tremenda (ocho gritos en seis partidos). En el segundo semestre del año pasado el Loco conformó una muy buena pareja ofensiva con Gustavo Del Prete y provocaron que el ataque se convirtiera en la línea albirroja más destacada. En 2022 Díaz sostuvo su excelente nivel: intensidad, potencia, diagonales y diferentes recursos para definir.

Lo de Boselli significó una sorpresa. No porque el N° 9 de 36 años llegara con un bajo desempeño (venía de tener continuidad y un buen rendimiento en Cerro Porteño de Paraguay), sino porque –en teoría– llegaba para ser una opción de recambio. A priori la dupla ya estaba definida (Del Prete-Díaz) y Mauro, con muy buenas producciones en los amistosos de verano, se hizo un hueco. Incluso logró que Zielinski se apartara de su sistema táctico predilecto (el 4-4-2) para poner en cancha a los tres puntas.

El tucumano Leandro Díaz encontró su lugar en Estudiantes de La Plata FotoBAIRES

Uno continuó lo que había hecho en el cierre de la temporada anterior y el otro volvió con el mismo nivel que había mostrado allá lejos y hace tiempo, en sus dos etapas anteriores. Lo cierto es que Díaz acumula tres goles y Boselli, cuatro. Entre los dos convirtieron siete de los diez tantos que marcó el León en este 2022.

Pero este dúo no es lo único bueno que exhibe el Pincha. El Loco y Mauro cuentan con dos socios fundamentales. Dos laderos que los habilitan. Los alimentan. Uno de ellos, quizás el motor de este equipo de Zielinski, es Fernando Zuqui: un mediocampista de buena pegada, dinámico e incisivo, que en este comienzo de año ya aportó tres asistencias y un gol. El otro cómplice de este enorme presente de los puntas es Leonardo Godoy: el lateral está muy preciso con los centros y en el último partido le dio un pase-gol a cada uno.

Una muestra de la contundencia del conjunto platense es que cuenta con puntaje ideal en el torneo (12 puntos de 12) a pesar de haber recibido seis tantos en cuatro fechas. La eficacia ofensiva, por ahora, sirve para disimular la endeblez defensiva.

Mauro Boselli, campeón de la Copa Libertadores en 2009, volvió a Estudiantes y empezó con goles en todos los partidos Fotobaires

Lo que ofrece hoy en cancha es lo contrario a lo que hacía en el primer semestre de 2021. Hace un año en LA NACION se resaltaba la firmeza de Estudiantes, gracias a un rombo que lo llenaba de solidez (Mariano Andújar, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Jorge Rodríguez). El elenco de Zielinski, afirmaba aquella nota, era una muralla. Esa muralla se derrumbó. Hace siete cotejos que no conserva su arco en cero. El Pincha no retrocede bien y, cuando lo hace, tiene desatenciones difíciles de explicar.

Si el León ruge es por sus atacantes. Recibe goles, pero sus delanteros meten más. Por eso en la Copa de la Liga Profesional observa a todos desde arriba. Ningún otro club posee puntaje perfecto. Algunos dirán que tiene poder de fuego, una frase hecha para describir a un equipo contundente. Lo cierto, lo concreto, es que tiene gol. Y lo tiene a montones. Cuenta con una pareja que exige al adversario y logra desnudar sus fallas defensivas.

Inclusive esto fue lo que sucedió en el partido por Copa Libertadores (0-1 con Audax Italiano de Chile). A pesar de que no convirtió, el elenco de Zielinski fabricó varias ocasiones nítidas de gol y ellos –Díaz y Boselli– fueron protagonistas de esa buena cantidad de situaciones generadas. El problema, ese día, resultó la falta de justeza en las definiciones. Jugó como siempre (mal en defensa y bien en ataque), pero erró como nunca. Por suerte para Estudiantes esa serie todavía está abierta y el miércoles en UNO tendrá la chance de dar vuelta la historia.

Ricardo Zielinski, entrenador de Estudiantes, celebra la tarea de sus delanteros: Leandro Díaz y Mauro Boselli Marcelo Manera / LA NACION

La dupla conserva la calma. No se la cree. Pero ojo, no se conforma con lo realizado. “Los goles dan confianza, aunque no nos podemos quedar con lo que hicimos hasta hoy. Cada partido es diferente, todos los rivales son distintos y creemos que estamos preparados mentalmente para lo que viene”, expresó Boselli el domingo. “Estoy en el club más grande de los que jugué y todo el esfuerzo que hago es para la gente, que siempre nos acompaña. Ojalá sigamos así”, había dicho Díaz hace una semana. Está claro: el dúo aún no está satisfecho. Son dos insaciables que quieren más goles. ¡Goles que se transformen en triunfos!

Si quiere avanzar en el ámbito internacional o luchar hasta el final en la Copa de la Liga, deberá tapar huecos y dejar de ser una estructura permeable. En síntesis: hallar la robustez que extravió hace meses.

Sin embargo, siempre es mejor corregir errores en las buenas. Con la confianza a tope todo es más sencillo. Por eso el Pincha se ilusiona y los responsables de este sentimiento son los atacantes.

A Estudiantes lo colmó de esperanza una pareja de locos: el Loco Díaz y Boselli, un N° 9 que desafía al tiempo.