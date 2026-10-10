Leandro Paredes jugó 16 minutos ante Instituto, salió lesionado y preocupa a Boca para la Sudamericana

El entrenador Rodolfo Arruabarrena eligió la rotación para Boca en su visita a Instituto en Córdoba este viernes por el Torneo Clausura, pero vuelve a Buenos Aires con una preocupación de las grandes: Leandro Paredes, el capitán y emblema xeneize, salió reemplazado apenas 16 minutos después de ingresar en el segundo tiempo del 2-2 por la zona A.

Tras comenzar el encuentro en el banco de suplentes, el campeón del mundo en la selección argentina en Qatar 2022 tomó el lugar de Milton Delgado a los 10 minutos de la etapa final. Y esa idea del entrenador de no desgastar demasiado a la mayoría de los titulares, a apenas cinco días del duelo de ida de una semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, chocó con un infortunio: a los 26, Paredes hizo una seña al DT para dejar su lugar. Apenas duró 16 minutos en la cancha.

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. pic.twitter.com/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Entonces, otro de los futbolistas a los que el Vasco evitó hacer jugar desde el comienzo, Santiago Ascacibar, también debió sumar minutos, mientras el cuerpo médico asistía al número 5, ya sentado en una butaca, rodeado por los relevos. “Me pinchó”, llegó a decir a Paredes, que se lamentaba derrumbado, después de chocar las manos con resignación con Arruabarrena al retirarse y cruzar miradas entre ellos.

El mediocampista venía arrastrando una significativa acumulación de minutos y pequeñas molestias físicas en la seguidilla de partidos que afrontó Boca en las últimas semanas. En un par de acciones en las que arriesgó para ganar por la pelota, Leandro quedó unos instantes tendido en el césped; más tarde, evidenció la existencia de una molestia en la parte posterior del muslo derecho que le impedía continuar con normalidad.

PAREDES, REEMPLAZADO EN BOCA 🚨👀



Tras ingresar en el complemento, el capitán Xeneize sintió una molestia y le dejó su lugar a Ascacíbar.



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Inicialmente, Paredes se vio rodeado por varios compañeros que lo consolaban, pero poco después se puso de pie, ya con hielo en la zona, y se fue al vestuario junto a uno de los médicos, sin ocultar su fastidio por la situación. Más allá de que el capitán xeneize ya había jugado algunos partidos con una sobrecarga, el panorama no es alentador. Arruabarrena evaluará con el cuerpo médico mucho más allá de lo que indicarán los estudios que se hará. “Como vieron, Lea se lesionó. Es lo único que lamentamos. A salir, y por la cara, creo que para el martes está descartado”, mencionó el DT en la conferencia de prensa, a la espera de lo que se conozca en las próximas horas. De todos modos, los indicios son contundentes: el número 5 estaría desgarrado, y eso lo marginaría de los dos encuentros con Vasco da Gama por la Sudamericana.

Paredes, directo al vestuario tras jugar 16 minutos ante Instituto: el mediocampista sintió una dolencia en el isquiotibial derecho y fue reemplazado por Ascacíbar. pic.twitter.com/v3G8abQMpE — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2026

Si bien se retiró caminando al salir reemplazado, su cara de preocupación sugería esta posibilidad. Todavía sin diagnóstico, Arruabarrena ya piensa lo que viene sin él y trata de motivar a sus dirigidos. “Perdimos al capitán, al líder, pero ya hemos pasado por esto y esperamos que el grupo vuelva a responder”, enfatizó el director técnico.