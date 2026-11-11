Leandro Paredes y su noche inolvidable en Boca ante Vasco da Gama: “Sabíamos que el riesgo era alto”

Leandro Paredes, capitán y máximo referente de Boca, le dio una entrevista al sitio oficial de la Conmebol Sudamericana y recordó el gol agónico que marcó en la revancha ante Vasco da Gama que le permitió al equipo xeneize vencer por 3-1, dar vuelta la serie ante los cariocas y avanzar a la final del torneo, a sólo un puñado de días de haber sufrido un desgarro.

El video se conoce apenas tres días después de que el conjunto azul y oro se alzó con un título en el orden local, al terminar primero en la Tabla Anual, también con un desenlace increíble, el tanto del ecuatoriano Enner Valencia faltando sólo segundos en la Bombonera, en el 1-0 decisivo ante Defensa y Justicia. Pero Paredes recordó aquella otra noche, inolvidable, en Río de Janeiro, donde ingresó en el segundo tiempo, once días después de la lesión.

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, LEANDRO!



IMPRESIONANTE REMATE DE PAREDES EN EL MARACANÁ PARA PONER A BOCA OTRA VEZ EN VENTAJA CONTRA VASCO.



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Tras quedar al margen del juego de ida, en el que el conjunto brasileño se impuso por 1-0 en la Bombonera, el capitán ingresó desde el banco de suplentes la semana siguiente en la segunda etapa, a falta de media hora para el final, con el equipo argentino 2-0 adelante en el marcador. No obstante, enseguida el local marcó el descuento y la semifinal parecía definirse en un desempate por penales. Sin embargo, a dos minutos del final, el golazo de Paredes le dio un contexto todavía más épico. Su certero remate desde afuera del área desató la algarabía y selló el pasaje a la final del 21 de este mes en la ciudad colombiana de Barranquilla, ante otro representante de Brasil, Atlético Mineiro.

“No hubo muchas charlas. Los dos éramos conscientes, tanto el entrenador como yo, que el riesgo era alto, que iban pocos días de lesión... pero los dos teníamos claro que yo quería estar, que quería ayudar, que quería ser parte de ese partido y, por suerte, las cosas salieron muy bien”, recordó el mediocampista sobre lo consensuado con el Vasco Rodolfo Arruabarrena.

Y ante la consulta sobre si arriesgó su físico, el capitán hizo un gesto, lo pensó y sentenció: “Sí, pero yo no me pongo ninguna medalla por eso. Creo que cualquier compañero mío, cualquier hincha de Boca, hubiese hecho lo mismo. Traté de llegar de la mejor manera para poder ayudar”.

🎙️©️🇸🇪 Leandro Paredes, su lesión y el riesgo asumido en Semifinales. ¿El premio? La clasificación de @BocaJrsOficial a la Final



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Para poner en contexto lo sucedido con el capitán xeneize, aquel encuentro revancha de la Sudamericana fue el 20 de octubre. Su lesión muscular se había registrado el 9 de ese mes, cuando ingresó en la segunda etapa de otro partido, ante Instituto, en Córdoba, por el Torneo Clausura. En ese 2-2 ante la Gloria, Paredes fue uno de los habituales titulares que comenzaron el encuentro en el banco e ingresaron en el campo cuando el equipo estaba en desventaja.

Sólo estuvo en la cancha cordobesa 17 minutos. Aquella vez, tras ser reemplazado, el jugador se derrumbó desanimado en el banco, le pusieron hielo en la zona y se fue al vestuario antes de que concluyera el partido. Nadie imaginaba que, once días después, regresaría a la acción para convertirse en el gran héroe de la clasificación a la final de Boca como visitante en Brasil.