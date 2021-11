Leo Messi sobre un posible retiro después de Qatar 2022: “Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año”

Lionel Messi, el capitán del seleccionado nacional, brindó una rica y extensa entrevista al diario Sport, de Barcelona, en la que aseguró que a la Argentina “le falta para ser candidata” en el Mundial de Qatar, aunque aseveró que el equipo “está por el buen camino”. La declaración, asimismo, se produce luego de que el brasileño Leonardo (director deportivo de París Saint-Germain) dijera que, hasta aquí, el rosarino pasó más tiempo con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni que en la capital francesa.

"Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas", expresó Messi, con miras al Mundial de Qatar 2022. FRANCK FIFE - AFP

“Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas”, expresó Messi, en Sport, sobre sus expectativas para Qatar. Y prosiguió: “Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más”.

En Qatar 2022, la Pulga tendrá 35 años. ¿Qué espera después de esa Copa del Mundo? ¿El retiro, quizás? “No. La verdad que no. La verdad que no. Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé qué pasará en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento”, se limitó a aventurar.

Messi afirmó que todavía es feliz jugando al fútbol: “Si no, no estaría compitiendo a estas alturas, buscando nuevos objetivos y nuevos retos. Disfruto de lo que tanto me gusta y seguir ganando título y cuantos más mejor pero siempre disfrutando cada momento”.

Lionel Messi festejando con la camiseta del seleccionado argentino. Mauro Alfieri - LA NACION

Los autores de la entrevista para el medio catalán le comentaron a Messi que se empezó a ver una imagen atípica de él: llorando por irse del Barça, por ganar la Copa América, por celebrar con la hinchada argentina el título… “¿Hemos visto quizá a un Messi más sensible en este momento de su carrera?”, se le consultó. Y el argentino respondió: “Jejeje. Fueron cosas muy significativas tanto el poder ganar con la selección, el vivirlo con la gente de Argentina pues era la primera vez que había público tras la Copa. Lo había pensado muchas veces el estar delante de ellos para mostrar un trofeo. Lo había hecho mucho con el Barcelona pero no lo pude hacer con mi país. Luego me iba de mi casa tras 20 años y nunca es fácil. Era un cambio muy grande para mí. Luego, estoy más grande y por lo tanto más sensible también”.

“¿Cómo le gustaría pasar a la historia?”, le preguntaron, además. “No lo sé. Lo único que siempre intenté es manejarme con respeto y humildad, de luchar por mis sueños y objetivos. Me tocó caer muchas veces y no poder cumplirlo. Siempre decidí levantarme y volver a intentarlo. Me pasó muchas veces con el Barcelona y más con Argentina, con muchas derrotas dolorosas. El mensaje hacia mis hijos y chicos jóvenes que me miran o me siguen que peleen por sus sueños, luchen y demuestren que todo es posible”.

¿El séptimo Balón de Oro? “Sería una locura”

Los mejores jugadores de la actualidad se candidatean para obtener el Balón de Oro, el tradicional premio de la revista France Football que este año se entregará el 29 de noviembre próximo. Con las votaciones hechas por periodistas, capitanes y entrenadores ya concluidas para elegir al ganador del premio de 2021, los favoritos a quedarse con el galardón son Leo Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Jorginho y Cristiano Ronaldo. En las últimas horas parece haberse filtrado una lista con los jugadores más votados y el ganador sería el atacante de Bayern Munich.

Benzemá (Real Madrid), Messi (PSG) y Lewandowski (Bayern Munich), los candidatos a ganar el Balón de Oro.