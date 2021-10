La crítica de un dirigente de PSG a Lionel Messi: “En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí”

Lionel Messi fue reemplazado por Mauro Icardi en el partido de PSG de ayer ante Lille. El número 10 de la selección argentina arrastraba una molestia muscular y el DT Mauricio Pochettino lo retiró por precaución. En sus primeros dos meses en el club parisino, Messi conectó muy bien con el plantel y encontró cierta sintonía futbolística con Kylian Mbappé.

De izquierda a derecha: Nasser Al-Khelaïfi (Manager de PSG), Lionel Messi y Leonardo

No obstante, su desempeño ha sido más decisivo que vistoso. Aún no pudo mostrar su mejor nivel. Esto puede ser causado por factores ajenos a él, como el hecho de que el equipo aún está en formación. También porque muchos de los refuerzos aún están conociéndose entre sí. No obstante, la tendencia está.

Hay motivos para pensar que la lesión del partido de este viernes no cayó tan bien en las entrañas del club. Es que, sea por esto o por la sumatoria de viajes con la selección argentina, la “Pulga” se ha perdido varios de los compromisos con su club. Pero él no es el único: lo mismo sucede con Ángel Di María y Neymar Jr. Leonardo, el director deportivo de PSG, criticó a Messi, aunque luego controló su mensaje.

Messi, decepcionado por la producción de su equipo ante Lille

“¿Messi? Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha pasado más tiempo con su selección que aquí. Disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve. Y ahora tiene problemas musculares”, lanzó el dirigente.

Y luego diluyó: “Con Neymar es lo mismo, pero hoy hizo un gran partido. Lo han dado todo y lo mismo pasa con Di María. Han sido decisivos en esta victoria”.

PSG volverá a jugar el miércoles por Champions League ante Leipzig en Alemania, en un partido importante para alejarse de Manchester City, club con el que disputa el liderazgo del Grupo A. Por ahora, lidera PSG con siete puntos y una ventaja de un punto. Por su estado físico y la proximidad con la fecha de eliminatorias surge la pregunta: ¿Podrá jugar Messi?