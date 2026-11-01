Leonardo Ponzio apuntó a Nicolás Ramírez y al VAR: “Interfiere siempre en contra y, a veces, no interfiere”

No había que ser adivino para imaginarse por dónde pasarían las declaraciones principales de los protagonistas de River, que se fue de la Bombonera derrotado por Boca por 1-0, por el cabezazo de Lautaro Di Lollo. Aunque no predominaría el golpe de perder, obviamente sentido, pero la furia contra la conducción del árbitro Nicolás Ramírez pudo más: terminó dejando al equipo correctamente con nueve hombres (echó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel), pero no juzgó con la misma vara algunas acciones del local.

El primero en hablar fue el entrenador, Leonardo Ponzio. Expuso todo su inconformismo con las sanciones, sin tapujo alguno. “El analisis del partido lo vieron ustedes; pudimos hacer poco de lo que quisimos hacer y buscar. Quedarnos con un hombre menos marca la tendencia del partido. Después, en todos los acontecimientos que se dieron en el partido, lo había dicho anteriormente: que parte del arbitraje y el VAR queríamos que quede exento de esto. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere, en muchos casos, siempre en contra nuestra y, en otros, no interfiere”, inició el director técnico interino que tiene el conjunto de Núñez.

Una de las imágenes de la tarde superclásica tuvo a Ponzio diciéndole a Ramírez: "¿Ya está? ¿Cumpliste?". captura de video

Continuó la respuesta apuntando a quienes manejan la tecnología desde Ezeiza. “Es a decisión del árbitro. Sería bueno que se entiendan entre ellos. Que si van a participar, sea en conjunto y no que sea similar la falta de Cechete [Montiel] a la de Blanco. Que se tome la misma interpretación. Y si vamos a dejar que interprete el árbitro, seguramente será mejor para que el VAR, desde sentados donde están, dejen que sea un buen espectáculo. Porque la realidad es que hoy, el espectaculo que vinieron a ver, que es fútbol, fue poco”.

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