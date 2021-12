Leonardo Ponzio y su futuro en River: los próximos partidos del N° 5 serán en el equipo de Enzo Francescoli

Si el grupo humano que compone el vestuario de River es una “familia” , tal como lo define cada integrante, Leonardo Ponzio es el padre. Capitán del barco, suma 12 años en el club y lleva 10 consecutivos como líder y referente. En enero de 2012 se fue de Real Zaragoza, resignó un millón de euros para rescindir y volver al país con el equipo en el Nacional B y se propuso cambiar la historia.

Del barro al oro, resurgió de las cenizas para alcanzar los cielos más profundos. Fue campeón con Diego Simeone, ascendió con Matías Almeyda, tuvo altas y bajas y soportó ser excluido del plantel por Ramón Díaz y se volvió el León de las mil batallas con Marcelo Gallardo. Se transformó en uno de los jugadores más campeones de la historia y será siempre recordado como el emblema de la reconstrucción. El domingo por la noche vivió su última jornada en el estadio Monumental, pero su legado será eterno y su carrera no terminó: le quedan dos partidos y la posibilidad de lograr su 17° título. Eterno.

Ponzio confesó que está transitando los últimos días como futbolista

Ponzio lleva 357 partidos (302 como titular) con 10 goles y 16 consagraciones. Su apellido es sinónimo de amor y éxito. Por eso, las más de 60 mil almas que se hicieron presentes anteanoche en Núñez se encargaron de demostrar el cariño que sienten por el gran capitán. Fue ovacionado en incontables ocasiones, el estadio se tiñó de rojo y blanco con globos con su apellido, se aplaudió y se coreó su nombre en los minutos 23 de cada tiempo por su emblemático número de camiseta y recibió un impactante aplauso final cuando se retiró al vestuario envuelto en emoción.

Leo prefirió no hablar, pero estiró su brazo, se tocó el corazón y se despidió aplaudiendo a sus fieles fanáticos mientras retumbaba el “olé, olé, olé, olé, olá… a Leo Ponzio nunca lo vamos a olvidar” como grito de guerra.

Detrás suyo se ubicaron todos sus compañeros. Lo acompañaron en la caminata, lo aplaudieron, lo abrazaron, lo palmearon y lo consolaron. Y el propio Franco Armani, en conferencia de prensa, se encargó de explicar todo lo que representa para el club, aunque dejó abierta la puerta: aseguró que a ellos todavía no les anunció su retiro, más allá de que públicamente lo haya hecho. “Sabemos lo que significa para la institución y para nosotros. Lo admiramos y lo queremos muchísimo. Es un referente y se lo ve muy bien. Está para seguir y a nosotros todavía no nos comunicó nada. Pero yo valoro la persona que es, los consejos y el legado que nos deja. Aprendí mucho al lado de él”, dijo el arquero.

Ayer, a través de Twitter, llegó el esperado mensaje: “Gracias, gracias, gracias por la noche soñada que me hicieron vivir. Nunca imaginé un día así. Fue una enorme muestra de cariño. Sepan que fui el hombre más feliz del mundo y que encontré en ustedes mi segunda casa. Todavía nos faltan dos partidos muy importantes para defender el manto sagrado y lo voy a hacer como si fueran los dos primeros de mi carrera profesional. GRACIAS nuevamente. Abrazo monumental!!!”, escribió el capitán.

A sus 39 años, el capitán sufrió una miocarditis que lo dejó sin jugar entre mayo y septiembre y, pese a eso, a mediados de año renovó por seis meses más para cumplir su promesa. Hoy suma 128 minutos repartidos en siete partidos en el semestre y ahora le quedan dos juegos por delante: la última fecha de la Liga, el próximo sábado contra Atlético Tucumán, y el Trofeo de Campeones que se jugará el sábado 18, en Santiago del Estero, contra Colón. Esa será su última actuación como futbolista profesional y tendrá la posibilidad de quedar como máximo ganador absoluto de la historia como jugador: suma 16 títulos e iguala a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi en la lista.

A lo largo de sus dos ciclos (2006-2008 y 2012-presente), estuvo incondicionalmente en todos los títulos con Gallardo (seis locales y siete internacionales), pero también sumó el Torneo Clausura 2008 con Diego Simeone como entrenador y el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato 2013/14 con Ramón Díaz. Por otro lado, logró el ascenso y el título de Primera B Nacional 2011/12, en el momento más crítico de la historia del club. También estuvo.

En aquella oportunidad, cuando aterrizó en el aeropuerto de internacional de Ezeiza el 6 de enero de 2012, sus palabras fueron un gran presagio de lo que vendría después: “Estoy orgulloso de volver a vestir la camiseta de River. El paso que hoy doy me pone muy contento. Volver a esta institución no se da todos los días y para mí es un desafío doble que me lo tomo con mucha ilusión y muchas ganas. Tenemos que ascender, solo pienso en eso. Vengo a disfrutar día a día. Ojalá pueda quedarme mucho tiempo y hacer muchas cosas acá”.

Desde aquel día, se volvió un referente absoluto dentro y fuera del campo. Respetado y admirado por los jóvenes, lidera el clima armonioso del grupo y su palabra tiene un peso específico propio, trascendental.

La singular charla entre Ponzio y D'Onofrio, protagonistas del primer envío del ciclo Confesiones, por TNT Sports

Hoy junto con Jonatan Maidana, Enzo Pérez, Germán Lux y Franco Armani son los grandes referentes del plantel y los líderes de un código de conducta establecido hace años. Hablan con los más chicos y los acompañan en su crecimiento, encaminan el discurso, son los primeros en llegar y los últimos en irse. Y predican con el ejemplo: se entrena como se juega. Por eso, no es casual que Germán Pezzella, Juanfer Quintero, Ariel Rojas, Lucas Martínez Quarta, Driussi, Leonel Vangioni y otros excompañeros suyos en la institución lo hayan saludado y felicitado por redes sociales resaltando su calidad humana y su ejemplo como profesional.

Su futuro estará en el club. Es lo que quiere el cuerpo técnico y la dirigencia. Y su deseo va en la misma línea. “Me vengo preparando para el día después y a mí me gustaría seguir dentro de River. Replicar todo lo que viví año a año y meter mi granito de arena en el club”, dijo recientemente en una charla que mantuvo con el presidente saliente, Rodolfo D’Onofrio, en TNT Sports.

En el futuro de River estará Ponzio trabajando junto con Francescoli..., pero, ¿también los acompañará Gallardo? Twitter

Más allá de que no tiene hecho el curso de entrenador y tampoco se ve trabajando como DT en un futuro cercano, su lugar estaría en la secretaría técnica. La idea de la nueva comisión directiva que preside Jorge Brito es ofrecerle un puesto para trabajar en el equipo de Enzo Francescoli y al capitán lo seduce la posibilidad: admira el trabajo de Monchi en Sevilla y le gustaría poder sumarse para observar y analizar jugadores para el plantel profesional y las inferiores.

En sucesivas ocasiones Ponzio dejó en claro que su idea era retirarse en River. “No sé cuántos equipos de Europa son como este. Todos los que se van, están pendientes y quizás se arrepienten”, dijo en enero de 2020 tras su anteúltima renovación de contrato. Y, como siempre dejó en claro que no quería ser “la piedrita para los chicos que surjan”, el final de su carrera está a la vista. Pero todavía hay tinta para escribir un capítulo más.