Robert Lewandowski criticó duramente a Lionel Messi por su discurso tras ganar el séptimo Balón de Oro: “sólo palabras vacías”

La revista France Football le entregó a Lionel Messi el séptimo Balón de Oro de su historia. En una ceremonia realizada en París el lunes pasado, el argentino logró el galardón una vez más y durante su discurso como ganador llenó de elogios a quien fue su máximo competidor, Robert Lewandoswski : “Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar”, expresó el argentino con palabras sinceras de reconocimiento a la gran temporada del 9 de Bayern Munich y la selección alemana. Lo cierto es que el polaco no se tomó para nada bien las declaraciones de Messi y arremetió con todo.

En una entrevista con el programa Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportowym de Polonia, el atacante alemán dijo: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; Hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio”, expresó Lewandowski con mucha bronca.

Robert Lewandowski fue elegido por France Football como el Delantero del Año FRANCK FIFE - AFP

No se quedó ahí, hasta reconoció que se bajoneó anímicamente por no haber conquistado el Balón de Oro: “Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”.

Una vez que Luis Suárez le hizo entrega del Balón de Oro a su gran amigo, fue el turno de que tenga que hablar para todo el mundo y allí se refirió de muy buena forma para con el delantero: “Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, fue lo que expresó el jugador de PSG, pero para Lewandowski, sus palabras parecieron no ser sinceras.

Y luego Messi reconoció con respecto a sus propios desafíos: “Me preguntaban cuándo me iba a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol”. Además, se acordó de Barcelona, la selección y su equipo actual: “Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la Selección”.

El delantero argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, reacciona después de recibir el premio Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

En la gala, N’Golo Kanté, jugador de Chelsea, fue elegido en el puesto número cinco. El delantero de Real Madrid, Karim Benzemá, en el cuarto y el italiano Jorginho, en el tercer puesto. Esa fue la cuenta regresiva del premio. Y a la final llegaron Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski. El Balón de Oro 2021 se entregó hace una semana, pero todavía sigue dejando tela para cortar.

La otra polémica del Balón de Oro

En el mismo día en el que Messi recibió el séptimo galardón al mejor jugador del mundo, fue Cristiano Ronaldo el que, en la previa de la gala, desplegó toda su furia... ¿El motivo? En vísperas de un momento tan especial para los futbolistas candidateados, Pascal Ferré, redactor jefe de France Football, y organizador del evento, había revelado “un secreto de CR7″: “Ronaldo sólo tiene una ambición, y es retirarse con más Balones de Oro que Messi. Lo sé porque él me lo ha dicho”, dijo Ferré en una entrevista con The New York Times. Pero ahora el portugués salió al cruce y le dejó un recado al editor y a la revista, calentando la previa de la ceremonia.

“Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja (al decir que mi ambición era terminar con más Balones de Oro que Lionel Messi). Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, una absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado a France Football y al Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir. Siempre quiero felicitar a los que ganan, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio, y lo hago porque nunca estoy contra nadie”, disparó CR7 en su cuenta de Instagram.

El portugués, que dejó Juventus y pasó a Manchester United, tiene un segundo semestre formidable, y también estuvo entre los nominados. Prácticamente él solo metió a los Diablos Rojos en los octavos de final de la Champions League. Dave Thompson - AP

Y agregó: “Siempre gano para mí y para los clubes que represento, gano para mí y para quienes me aman. No le gano a nadie. La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial. Terminaré diciendo que mi atención ya está en el próximo partido del Manchester United y en todo lo que, junto con mis compañeros y nuestra afición, aún podemos lograr esta temporada. ¿El resto? el resto es solo el resto”.

El premio quedó vacante por primera vez en 2020, como consecuencia de la pandemia. Ahora lo ganó Messi, pero los organizadores intentaron mantener el secreto hasta el final. Y todos los rumores apuntaban a Messi o Lewandowski. En el medio de versiones y reacciones, la furia de CR7 también fue noticia.