El ex capitán de River. Leo Ponzio y las fotos de su debut como polista en un torneo oficial: “Puedo ir mejorando”

Protagonista de una etapa gloriosa de River Plate, club con el que ganó 17 títulos, cuando Leo Ponzio (41) se retiró del fútbol coronado por los hinchas como “Capitán Eterno” supo que era el momento de desarrollar nuevos talentos, darles rienda suelta a algunas pasiones que por cuestión de tiempo estaban en modo espera y aventurarse a nuevos desafíos. Entre tantas otras cosas, el polo estaba en su lista de pendientes. Si bien es cierto que en los últimos años se acercó a este deporte al jugar partidos amistosos con amigos en Las Rosas, la ciudad santafesina en la que nació, aún le faltaba esa adrenalina necesaria para un deportista de élite: jugar algún torneo oficial. Y la semana pasada se le dio.

“Es el primer torneo que juego, es lindo, me gusta el ambiente, me gusta el deporte. Después, hay que ir aprendiendo”, dice. foto: Alejandro Fiore

Con cero de handicap y toda la actitud, Ponzio participó en el Argentina Polo Tour (etapa Centauros), un torneo con 14 formaciones de hasta 16 goles. Después de una primera fecha en Centauros, el jueves 23 jugó en la cancha 1 de El Monte, justo a la vuelta, con la camiseta de La Zeta, team que compartió con Alfonso Pieres, Felipe Llorente y Gonzalo Deltour. Tras seis intensos chuckers donde no aflojó un instante –incluso, hizo un gol– y aunque el marcador quedó a favor de Mercado de Cañuelas, su rival, el ex futbolista se bajó con una sonrisa del caballo, aceptó con buena predisposición sacarse fotos y firmar autógrafos a todos y a cada uno de los muchos que se acercaron a saludarlo con cariño, admiración y una cuota de sorpresa al verlo con el taco y la bocha.

–¿Cómo estás viviendo este debut?

–Es el primer torneo que juego, es lindo, me gusta el ambiente, me gusta el deporte. Después, hay que ir aprendiendo. La verdad es que cuando uno empieza con chicos que están en otro nivel ves pasar la bocha, pero igual lo disfruto.

“Acá agacho la cabeza y escucho, no mando nada ni pretendo. Y me siento muy cómodo de que así sea”, opina Ponzio. foto: Alejandro Fiore

El 21 de septiembre pasado, Leo se retiró del fútbol con una auténtica fiesta en el Monumental en la que dijeron presente más de 50 mil personas, compañeros, glorias del club y amigos del fútbol y de la vida.

“Las Rosas, donde nací, es un lugar muy polero, y yo, por el campo, siempre anduve a caballo. Después conocí a los Pieres, a Facu y a Nico, y ellos me invitaron a Ellerstina”, cuenta Ponzio, a quien en la foto se lo ve acompañado por los dos polistas el día de su despedida de River.

–¿Cómo arrancaste con el polo?

–Las Rosas, donde nací, es un lugar muy polero, y yo, por el campo, siempre anduve a caballo. Ese es un punto de partida. Después conocí a los Pieres, a Facu y a Nico, a través del mundo del fútbol. Un día me los presentaron y ellos me invitaron a Ellerstina. Así como vine no me fui nunca más. Incluso cuando ellos no estaban yo iba igual, así que conozco a la gente que está ahí y eso fue acercándome. Por supuesto, mientras estaba con el fútbol no podía hacer demasiado porque tenía que cuidarme de las lesiones, pero al retirarme Facu me dijo “vamos a jugar juntos”. Se venía este torneo y me organizó todo, hasta el equipo, para que yo pudiera participar.

–¿Conocías a tus compañeros?

–Sí, los conocía de Ellerstina, aunque nunca habíamos jugado juntos.

–Vos sos el Capitán Eterno, pero ¿acá quién manda?

–No, acá agacho la cabeza y escucho, no mando nada ni pretendo. Y me siento muy cómodo de que así sea. Cuando tengo que aprender soy de escuchar mucho y este es un deporte en el que hay que estar muy atento porque tiene riesgo. Sé que tengo que aprender de los que saben.

Ponzio posó con sus compañeros de La Zeta, Felipe Llorente, Alfonso Pieres y Gonzalo Deltour. foto: Alejandro Fiore

Pura pasión, el León –otro de sus sobrenombres– se divirtió y convirtió un gol durante el partido. foto: Alejandro Fiore

–¿Hay algo del fútbol que se pueda aplicar en el polo?

–Sí. En los dos deportes tenés que tener una táctica y siempre hay una marca. La gran diferencia es que acá hay un animal de por medio y velocidad, dos factores nuevos para mí, hay otro tipo de riesgos. Siempre digo que en el deporte, cuando empezás de chico, es más fácil, lo asimilás mejor. Pero creo que con el tiempo puedo ir mejorando.

–Imagino que como deportista la competitividad debe estar intacta. ¿A qué aspirás con el polo?

–Aspiro a mejorar, pero también quiero divertirme. Por lo pronto, el sábado volvemos a la cancha. Es una lindísima forma de despejarse.

